Criza din energie din România se adînceste, iar odată cu ea și cea din țara noastră, în condițiile în care importăm 40 la sută din energie din țara vecină. Estimările actuale ale debitelor Dunării arată că joi dimineață ar putea fi oprit și cel de-al doilea grup, de la Cernavodă. Pregatirile au început deja, pentru ca deconectarea să fie una controlată. Ar urma să dispară așadar încă 10% din energia țării, ceea ce înseamnă că România va importa mai mult la orele serii, când este vârful de consum. Și, din păcate, la prețuri uriașe.

România se apropie de una dintre cele mai dificile perioade pentru Sistemul Energetic Național. Centrala nucleară de la Cernavodă a început procedurile pentru oprirea controlată a Unității 2.

Cristian BUȘOI, SECRETAR DE STAT MINISTERUL ENERGIEI DIN ROMÂNIA: „Din păcate efectul acțiunilor de la Bala, brațul Dunării, scufundarea barjelor nu s-a dovedit a fi unul durabil, a fost de scurtă durată, după care Dunărea a scăzut din nou și s-a și se annță în continuare scăderi la minime istorice, conducerea de la Cernavodă a început procedura pentru închiderea unității 2."

Nuclearelectrica va închide grupul 2 joi, dacă se mențin estimările actuale privind debitul Dunării.

Rome URJAN, DIRECTOR CNE CERNAVODĂ: „Durează câteva ore facem controlat, la 7 dimineața începem reducerea reactorului și concomitent cu reducerea turbinei, gradat, până când în jurul orei 12 ajungem la puterea 0 a reactorului și deconectăm unitatea de la sistemul energetic național.”

Astfel România ajunge să depindă de importuri într-o regiune în care aproape toate statele caută aceeași energie.

Stefana TODICA, REPORTER PROTV: „Unitatea 2 de la Cernavodă are o capacitate instalată de 700 de MW, la fel ca unitatea 1 oprită deja. Împreună însumează 1400 de MW. Dacă grupul 2 se va opri joi, înseamnă că ÎNCĂ în jur de 10% din necesarul de consum al țării, la orele de vârf. Cu ambele unități oprite, am ajunge la aproximativ 20%.”

Ce soluții avem pentru a acoperi consumul seara și pentru echilibrarea sistemului energetic național? În primul rând importurile. Până acum, cel mai mult am cumparat din Bulgaria. Apoi, dacă și țările din jur au probleme, oficialii din Ministerul Energiei spun că putem scoate din rezervă un grup pe cărbune sau putem apela la rezervele Hidroelectrica. Ultima măsură ar putea fi limitarea marilor consumatori industriali, pentru câteva ore seara, la decizia Dispecerului Energetic Național. Este vorba despre domenii precum siderurgia, prelucrarea lemnului, construcții, dar și centre comerciale ori magazine. Populația nu va fi afectată.

Cristian BUȘOI, SECRETAR DE STAT MINISTERUL ENERGIEI DIN ROMÂNIA: „Singura problemă pe care ne-o punem în acest moment este cea legată de impactul asupra prețurilor, competitivitatea industriei, și impactul pe viitoarele contracte ale consumatorilor casnici. Furnizorii vor trebui să achiziționeze electricitate de pe piața regională la un preț sensibil mai mare decât cel avut în contractul cu nuclearelectrica.”

Și bulgarii monitorizează atent nivelul Dunării. Există și la ei riscul de a închide centrala nucleară de la Kozlodui.

Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 50 de ani. Râul primește prea puțină apă din întregul său bazin hidrografic, iar mai grav este că nici în următoarele zile nu sunt așteptate ploi semnificative, nici în România, nici în amonte. Potrivit celui mai recent raport al Observatorului European al Secetei, condițiile au rămas critice în bazinul Dunării și în Balcani, iar indicatorii pentru debitele scăzute ale râurilor confirmă persistența deficitului de apă în regiune.

Eva HRNCIROVA PURTĂTOARE DE CUVANT, COMISIA EUROPEANA: „Monitorizăm îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est. "

Pe râul Sava, în Slovenia, seceta extremă a dus la suspendarea temporară a pescuitului pe mai multe porțiuni și la reducerea capacității unei centrale nucleare. Pe unele sectoare din Rin, una dintre cele mai importante artere comerciale fluviale ale Europei, navigația de marfă a fost deja oprită. În alte țări, s-a ajuns la restricții la consumul de apă, pentru udarea spațiilor verzi, cum e cazul Franței. Situația este critică și în nordul Italiei, unde zeci de localități au ajuns să fie aprovizionate cu apă de cisterne.