Criza din teritoriile spaniole Ceuta și Melilla se pare că a luat sfârșit. Cel puțin asta susțin autoritățile de la Madrid, care au declarat că toți migranții au fost întorși în Maroc. Potrivit ultimului bilanț, cel puțin 57 de marocani au murit încercând să ajungă pe teritoriul spaniol.

De dimineață pe străzile din Ceuta și Melilla se aflau încă sute de migranți. Poliția spaniolă a încercat să țină situația sub control, uneori cu forța. Autoritățile de la Madrid spun că aproape toți dintre cei care au intrat în oraș s-au întors deja de bunăvoie în Maroc.

„(n.red.-În Maroc) nu e nimic. Stai acasă sau muncești 12 ore pe zi pe un salariu foarte mic. De aceea am venit aici. Dar nici aici nu am găsit oportunități, așa că ar trebui să mă întorc acasă.”

„Cred că mulți dintre cei care merg (n.red.-în Ceuta) vor descoperi că realitatea este cu totul alta decât și-au imaginat. Europa nu este un loc în care se trăiește ușor.”

Cei care și-au riscat viața ca să intre pe cele două enclave spaniole din nordul Africii spun că își doresc un trai mai bun.

„Venim pentru că avem viața grea în Maroc. Nu avem sistem de sănătate, nici educație. Viața rea din Maroc ne face să înotăm până aici.”

Lavinia PETREA, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI:„Aici sunt garduri de frontieră si diguri care intră în mare. Miile de migranți au intrat în apă. Unii au înotat sute de metri în jurul digurilor de la Tarajal, ocolind gardurile de frontieră. Alții au folosit colaci, camere de cauciuc sau obiecte plutitoare pentru a ajunge pe malul spaniol. Cand au ieșit din apă pe plajele din Ceuta, se aflau deja pe teritoriul spaniol.”

Sunt și voci care spun că de vină pentru incident sunt autoritățile marocane, care ar folosi migrația ca instrument de presiune asupra Madridului. Potrivit publicației britanice The Telegraph, polițiștii marocani ar fi ajutat la trecerea migranților spre Ceuta.

Myriam CHERTI, CERCETĂTOR OXFORD: „Aici intervine și o altă dimensiune, pentru că nu putem subestima contextul geopolitic mai larg. Desigur, există și evoluții diplomatice care, uneori, declanșează astfel de situații.”

Oricare ar fi adevărul, localnicii din Ceuta au trecut prin momente de groază.

„În ziua în care vor rămâne 2 sau 3 zile fără mâncare și fără un loc unde să doarmă, vor intra cu forța în casele noastre, ne vor alunga și ne vor ataca. Ce vor face? Așa ceva nu poate fi permis.”

Guvernul socialist de la Madrid a refuzat să decreteze stare de urgență, în ciuda solicitării făcute de președintele orașului autonom. A anunțat, în schimb, suplimentarea forțelor de securitate în Ceuta.

Pedro SANCHEZ, PRIM-MINISTRUL SPANIEI:„Ce s-a întâmplat este un atac şi o încălcare a suveranităţii teritoriale a Spaniei. Guvernul spaniol va folosi toate mecanismele şi resursele de care dispune pentru a garanta siguranța locuitorilor din Ceuta.”

Imaginile cu migranții sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare și au provocat reacții dure din partea politicienilor europeni de dreapta. Italia a anunțat că suspendă acordul Schengen cu Spania și a închis frontierele cu statul iberic.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în Spania, vedeți că nu mai știu ce să facă. Același lucru ni se va întâmpla și nouă dacă republicanii nu câștigă alegerile, doar că la o scară mult mai mare și cu o trecere a frontierei mult mai ușoară.”

Andy BURNHAM, PREMIERUL MARII BRITANII: „Este o situație îngrijorătoare și știu că oamenii vor vedea aceste imagini și vor cere să se ia măsuri, chiar măsuri mult mai ferme.”

Guvernul de la Madrid s-a remarcat prin politica sa mai deschisă față de migranți. A lansat primăvara trecută un program menit să acorde statut legal pentru aproximativ 500 de mii de migranți fără documente. Însă, numărul cererilor depuse a depășit un milion.