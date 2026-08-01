Cei aproximativ 50.000 de locuitori din Maroc care au trecut într-o singură zi în teritoriul spaniol Ceuta, aflat pe coasta Africii, au provocat o undă de șoc în o mare parte a lumii, în special în Europa, unde subiectul a devenit în ultimii ani vital pentru viața oamenilor.

50.000 de oameni au trecut din Maroc în Ceuta, oraș spaniol de pe coasta mediterană a Africii care are, el însuși, doar 87.000 de locuitori.

Ceuta este o enclavă spaniolă, o „pungă de suveranitate spaniolă” în teritoriul Marocului. Ceuta reprezintă unul dintre vestigiile imperiului spaniol, oglindire a secolelor XV – XVI, când europenii creștini, conduși de Spania, purtau un război religios dur cu musulmanii conduși de Turcia.

A reacționat și Finlanda, care era tolerantă cu migrația

Criza refugiaților, declanșată joi, a stârnit reacții puternice și serioase la nivel politic. Dar și la nivel uman. Au reacționat sever la adresa Spaniei pentru incapacitatea de a stăvili migrația ilegală nu doar Italia, ci și Finlanda, o țară cu o societate până de curând tolerantă în privința fenomenului.

„Visul Europei fără frontiere se transformă într-un coșmar” scrie Douglas Murray, ziarist la britanicul „The Spectator”, cel mai vechi săptămânal european cu apariție neîntreruptă, și la americanii de la Free Presse.

Murray este autorul cărții The Strange Death of Europe, care relatează erorile de judecată care i-au determinat pe liderii occidentali să-și deschidă porțile către o migrație nelimitată.

„Îl va trezi brusc din somn?”

„Occidentul a intrat ca un somnambul în valul migrației în masă de mai bine de un deceniu. Oare o încălcare flagrantă a frontierelor sale îl va trezi brusc din somn?”, spune Murray după evenimentele de la Ceuta.

El îl critică pe premierul spaniol Sanchez. „Prin faptul că nu a deportat imigranții ilegali și, de fapt, le-a regularizat statutul, a făcut tot ce ar fi putut face orice lider european pentru a spori atractivitatea și, prin urmare, fluxul de persoane către Spania și, implicit, către restul Europei”.

„Marea majoritate a celor care au sosit ilegal în ultimul deceniu rămân o povară netă pentru stat. Și asta înainte chiar de a începe să abordăm provocările sociale și civilizaționale pe care le aduce o astfel de mișcare”, susține Murray. El spune că Ceuta este doar erupția unei „nesustenabilități pe termen lung a modelului de migrație economică pe care Europa l-a pus în aplicare”.

Dar care sunt datele de ultimă oră din enclava spaniolă?

Ce s-a întâmplat peste noapte în Ceuta

În noaptea de vineri spre sâmbătă, grupuri de tineri au rătăcit pe străzi și de-a lungul plajei din Ceuta, unde sunt dislocați numeroși militari, în special în jurul portului de unde pleacă feriboturile spre continentul european.

Numeroși polițiști au patrulat peste noapte pe străzile orașului, unii dintre ei pe motociclete, urmărind grupurile de tineri pentru a le dispersa, potrivit jurnaliștilor AFP de la fața locului.

Pe o plajă, zeci de bărbați au dormit pe nisip, iar unii chiar au aprins focuri la câțiva metri de un vehicul al poliției.

„Ei vin pentru că nu au niciun viitor în Maroc, încearcă să-și îndeplinească visul european”, a declarat Mohamed, un șofer de taxi în vârstă de 35 de ani din Ceuta.

„Data viitoare, vin cu pașaportul!”

La punctul de trecere a frontierei, în jurul miezului nopții, în fața unui important dispozitiv de forțe de poliție și militare, numeroși tineri se întorceau din drum.

Unii îi salutau pe militari, care le arătau poarta cu un „adiós!” sau „good bye!”, înainte ca tinerii să treacă înapoi granița spre Maroc.

„Data viitoare, vin cu pașaportul!”, le strigă Oussam militarilor, îndreptându-se spre graniță.

Tânărul de 25 de ani, care deține un salon de coafură, spune că a vrut să-și părăsească țara pentru că „în Maroc e mizerie, nu avem niciun viitor”.

A traversat înot „trei kilometri”: și el visează la Europa, dar, între timp, se întoarce acasă „să facă un duș și să mănânce”, pentru că, la fel ca mulți alții, nu a mâncat nimic de două zile.

Cadavre au fost descoperite

Spania a anunțat vineri că a reușit să oprească fluxul masiv de migranți către enclava spaniolă din Africa de Nord, cea mai mare parte dintre cele 50.000 de persoane care trecuseră ilegal granița pe uscat și pe mare întorcându-se deja de bunăvoie.

Reprezentantul guvernului de la Madrid în Ceuta a declarat că au fost recuperate 57 de cadavre pe partea spaniolă a graniței și că ar putea exista și alte victime pe partea marocană, potrivit Reuters.

Acesta a spus că unii s-au înecat, iar alții au fost striviți în timp ce încercau să escaladeze digul pe care se află gardul de frontieră.

Ministerul de Interne al Spaniei a afirmat că aproximativ 50.000 de persoane au trecut granița începând de joi dimineață și a estimat că 48.300 se întorseseră în Maroc până la ora 18:00 (ora 19:00 în România) vineri.

Forțele marocane au respins valul cu bastoane și gaze lacrimogene la porțile orașului Ceuta, încercând să împiedice intrarea altor persoane pe micul teritoriu spaniol care se întinde pe o limbă de pământ nisipos în Marea Mediterană, pornind din Maroc.