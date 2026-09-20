Cuba a fost lovită vineri, 18 septembrie, de o nouă pană generală de curent, după prăbușirea rețelei electrice naționale. Milioane de oameni au rămas fără energie, iar autoritățile au început treptat procesul de restabilire a alimentării. Este cel puțin a șasea întrerupere majoră a sistemului electric de la începutul anului, potrivit relatărilor internaționale.

Potrivit autorităților cubaneze, pana a fost declanșată de o defecțiune produsă la liniile de transport de înaltă tensiune din partea centrală a țării. Condițiile meteorologice instabile au complicat și mai mult situația.

Havana a fost grav afectată, iar în primele ore doar o mică parte din consumatorii capitalei au beneficiat de energie electrică. Echipele tehnice au început reconectarea treptată a sistemului, inclusiv prin alimentarea unor spitale și a altor obiective esențiale.

Criza energetică se adâncește

Cuba se confruntă de mai mult timp cu o criză energetică severă. Centralele termoelectrice sunt în mare parte învechite, iar lipsa combustibilului a redus capacitatea de producție a energiei.

Situația s-a agravat în acest an pe fondul restricțiilor americane privind aprovizionarea cu petrol. Potrivit relatărilor internaționale, lipsa combustibilului și infrastructura degradată au contribuit la frecvența tot mai mare a penelor de curent, transmite Digi24.

Penele pot dura zeci de ore

Chiar și atunci când sistemul național funcționează, locuitorii Cubei sunt nevoiți să suporte întreruperi de electricitate care pot dura mai mult de 30 de ore. Întreruperile afectează nu doar iluminatul și activitatea gospodăriilor, ci și alimentarea cu apă, transportul, comunicațiile și funcționarea unor servicii esențiale.

Autoritățile cubaneze continuă lucrările pentru restabilirea alimentării cu energie, însă deficitul de producție menține riscul unor noi întreruperi.