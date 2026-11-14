Cuba își pregătește apărarea în eventualitatea unei intervenții militare americane. Președintele cubanez, Miguel Díaz-Canel, a declarat vineri că țara sa este hotărâtă să respingă orice tentativă de agresiune din partea SUA, după ce declarațiile lui Donald Trump au fost interpretate drept o posibilă amenințare la adresa Havanei.

„Suntem hotărâți să respingem orice tentativă de agresiune militară străină împotriva țării noastre”, a declarat liderul cubanez. Acesta a subliniat, totodată, că Havana nu reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Statelor Unite și că țara sa are o politică pașnică.

Declarația lui Trump care a stârnit îngrijorare la Havana

Tensiunile au crescut după ce Donald Trump a fost întrebat joi, într-un interviu acordat realizatorului radio Hugh Hewitt, dacă ar lua în calcul o intervenție militară în Cuba pentru a „elibera” insula.

Liderul de la Casa Albă a răspuns: „Vreau să rezolv problema Cubei înainte de a pleca”, fără să ofere atunci detalii despre ce ar presupune o asemenea acțiune.

Declarația a alimentat speculațiile privind o posibilă schimbare a abordării Washingtonului față de guvernul cubanez.

Sancțiunile americane agravează criza din Cuba

În paralel, administrația americană a impus noi sancțiuni împotriva Cubei, într-un moment în care statul insular se confruntă deja cu o criză economică și energetică profundă, care durează de mai mulți ani.

Măsurile au agravat situația din țară și au amplificat dificultățile umanitare pentru populația de peste nouă milioane de locuitori.

Washingtonul susține că așteaptă o schimbare de direcție economică și politică la Havana, precum și distanțarea guvernului cubanez de puteri precum China și Rusia. Administrația americană își justifică această poziție prin considerente de securitate națională.

Deocamdată, declarațiile lui Trump nu au fost însoțite de un anunț oficial privind lansarea unei operațiuni militare împotriva Cubei.