Mihailo Fedorov este unul dintre cei mai populari politicieni și creditat cu un rol important în schimbarea cursului conflictului în favoarea Ucrainei în acest an, scriu Reuters și Kyiv Independent.

Demiterea popularului ministru al apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, la doar șase luni de la numirea sa, a declanșat joi proteste rare în timp de război în orașe din întreaga țară, scrie hotnews.ro.

Reformatorul în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, era ultimul om care a deținut funcții în toate guvernele lui Zelenski, fiind apropiat de președinte încă de la alegerea acestuia în 2019.

Fedorov era cotat cu al doilea cel mai ridicat nivel net de încredere dintre personalitățile politice incluse într-un sondaj realizat în luna iunie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, potrivit Kyiv Independent.

Fedorov a refuzat joi un post de consilier prezidențial și a lansat un atac dur la adresa conducerii armatei.

Susținătorii săi au subliniat rolul pe care l-a jucat în schimbarea cursului conflictului în favoarea Ucrainei în acest an, prin intensificarea achizițiilor de drone și o intervenție crucială menită să întrerupă accesul unităților ruse la serviciile de internet Starlink.

Însă încercările sale de a reforma Ministerul Apărării și forțele armate, aflate într-o stare de dezorganizare, au creat tensiuni cu șeful forțelor armate, Oleksandr Sîrski, iar el nu a reușit să rezolve problemele mai vechi legate de recrutarea militară.

Zelenski nu a oferit un motiv specific pentru decizia sa, dar le-a spus reporterilor că se așteaptă la „o mai mare unitate” între Ministerul Apărării și liderii militari.

Cum a ajuns la putere

Fedorov s-a născut în Vasilivka, un oraș din sudul Ucrainei ocupat în prezent de Rusia, și a crescut în orașul vecin Zaporojie, care este acum bombardat zilnic de bombele și dronele rusești.

În calitate de tânăr specialist în marketing, a fost cooptat de Zelenski, pe atunci un cunoscut actor și prezentator de televiziune, pentru a conduce campania de pe rețelele sociale care l-a ajutat să obțină o victorie zdrobitoare în aprilie 2019.

„Un stat într-un smartphone”

Fedorov, pe atunci în vârstă de 28 de ani, a fost numit în primul cabinet al lui Zelenski în funcția de ministru al transformării digitale, un post nou care i-a permis să promoveze reforme bazate pe tehnologie.

Vizând reformarea birocrației sovietice, noul său departament a lansat o aplicație numită Diia, care înseamnă „acțiune” în limba ucraineană.

Prezentată ca „un stat într-un smartphone”, aceasta le permite ucrainienilor să efectueze o serie de demersuri administrative, de la înmatricularea autovehiculelor până la căsătorii și divorțuri.

Rolul în războiul dronelor

Când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Fedorov a făcut un apel public către proprietarul SpaceX, Elon Musk, să activeze serviciul de internet prin satelit Starlink deasupra Ucrainei – lucru pe care Musk l-a făcut imediat.

Armata ucraineană folosește acum zeci de mii de dispozitive Starlink, comandanții descriindu-le ca fiind esențiale pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă.

În februarie anul acesta, Fedorov a colaborat cu Starlink pentru a bloca utilizarea neautorizată a serviciului de către Rusia.

La începutul războiului, el a susținut, de asemenea, crearea unei „armate de drone” – devenind unul dintre primii susținători ai unei tehnologii care a ajuns, în cele din urmă, să domine câmpul de luptă.

Ministerul său al digitalizării a instituit un sistem prin care soldații ucraineni care puteau verifica prin înregistrări video atacurile asupra soldaților și vehiculelor rusești primeau puncte pentru a achiziționa arme, cum ar fi dronele.

Astfel, ministerul său a acumulat o vastă bază de date de pe câmpul de luptă, pe care el a prezentat-o ca o „carte de joc” pe care Ucraina o putea folosi în negocierile cu aliații pentru a obține mai mult sprijin militar.

Scurtul mandat la Ministerul Apărării

Promovat în funcția de ministru al apărării în ianuarie 2026, Fedorov a promis o reorganizare bazată pe date a vastului minister, care fusese afectat de scandaluri de corupție și proastă gestionare pe tot parcursul războiului.

El a prezentat o viziune privind drumul către victorie, care presupunea uciderea sau rănirea a 50.000 de militari ruși în fiecare lună, neutralizarea atacurilor aeriene și paralizarea economiei Moscovei.

Însă el nu a prezentat propunerile promise privind modul de reformare a procesului de recrutare a trupelor din Ucraina și de a-l face mai echitabil.

El a anunțat o reformă a contractelor de serviciu în cadrul forțelor armate, care numără aproximativ un milion de persoane, și a promis creșterea salariilor, în special în infanterie, dar soldații aflați în serviciu s-au plâns că propunerile favorizau noii recruți.

Persoanele care s-au înrolat voluntar în armată la începutul războiului au în continuare puține posibilități de a se întoarce acasă, cu excepția cazului în care suferă răni grave.

Atac la adresa generalului Sîrski

Joi dimineață, Fedorov a anunțat că a refuzat propunerea lui Zelenski de a ocupa o funcție de consilier prezidențial, scrie Reuters.

Fedorov a lansat și un atac la adresa șefului armatei.

„Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a declarat Fedorov, în cadrul unei conferințe de presă.

Fedorov l-a acuzat, de asemenea, pe comandantul suprem Oleksandr Sîrski că evită discuțiile directe despre problemele din cadrul armatei, afirmând că acesta este mai preocupat „să țeasă intrigi”.

„Nu am nevoie de această funcție pentru a fi ministru al apărării. Am nevoie de această funcție pentru a câștiga războiul”, a spus el.

De ce a fost demis Fedorov

Observatorii au subliniat rolul pozitiv avut de Fedorov în guvern, în general, și la Ministerul Apărării, în special.

Însă oficiali din industria de apărare, înalți demnitari ucraineni, deputați din partidul lui Zelenski și alte persoane familiarizate cu situația au afirmat – unii în mod public – că Fedorov a reprezentat un obstacol în calea intereselor care urmăreau să profite de vastul buget de apărare al Ucrainei pe timp de război, scrie Financial Times.

„A comis greșeala de a deveni prea popular. De asemenea, pare extrem de eficient. Și, ca să pună capac, a decis să nu tolereze corupția”, a declarat Serhii Fursa, un bancher de investiții ucrainean, citat de cotidianul financiar.

Fedorov a blocat în repetate rânduri încercările de a direcționa contracte de achiziții publice profitabile către companii favorizate, ceea ce l-a pus în conflict cu figuri puternice din cadrul establishmentului politic și de apărare al Ucrainei, au afirmat persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times.

Fedorov se află, de asemenea, de luni de zile în conflict cu comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, au declarat persoane familiarizate cu relația dintre cei doi pentru presa ucraineană.

Disputa, care implică dezacorduri cu privire la modul în care Ucraina ar trebui să ducă războiul și să-și organizeze forțele armate, s-a agravat, iar președintele s-a săturat de aceasta, au spus acestea.