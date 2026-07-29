Arabia Saudită a efectuat, miercuri, împreună cu SUA, „lovituri limitate şi punctuale” împotriva unor miliţii susţinute de Iran în Irak, implicate în atacuri asupra instalaţiilor petroliere saudite, a anunţat Ministerul Apărării de la Riad.

Implicarea Arabiei Saudite în aceste lovituri este semnificativă, întrucât regatul a evitat în mare măsură să fie atras complet în conflict. Totuşi, în ultima perioadă, acesta a devenit tot mai des ţinta unor grupări interpuse susţinute de Iran în Irak, precum şi a rebelilor Houthi, care atacă navele saudite în zona Mării Roşii, scrie News.ro, care citează CNN.

Anterior, ministerul precizase că a interceptat şi distrus mai multe drone lansate din Irak, care vizau instalaţii petroliere din estul Arabiei Saudite.

Arabia Saudită „nu urmăreşte o escaladare, dar va riposta la orice agresiune îndreptată împotriva sa”, se arată în comunicatul Ministerului saudit al Apărării.

Aceasta este prima dată când Riadul îşi asumă responsabilitatea pentru lansarea unor lovituri pe teritoriul Irakului de la începutul conflictului dintre Iran şi SUA.

Astfel, Ministerul saudit de Externe anunţă marţi că armata a interceptat drone care vizau instalaţii petroliere în estul regatului şi acuză grupări „cu legături cu Iranul” de faptul că au lansat aceste atacuri de pe teritoriul Irakului, a doua zi consecutiv, relatează AFP.

„Apărarea aeriană a interceptat şi distrus mai multe drone care încercau să atace instalaţii petroliere”, a anunţat un purtător de cuvînt al ministerului saudit, Turki al-Maliki.

„Aceste noi tentative teroriste au fost lansate de pe teritoriul irakian şi au fost desfăşurate de către miliţii teroriste cu legături cu Iranul”, a acuzat el.

Riadul a anunţat luni atacuri asemănătoare şi a cerut Irakului să împiedice folosirea teritoriului irakian în lansarea de operaţiuni împotriva regatului.

Guvernul irakian a anunţat deschiderea unei anchete.

„Rezistenţa Islamică în Irak”, din care fac parte grupări armate proiraniene, a negat că se află la originea vreunui atac împotriva Arabiei Saudite, transmite știrileprotv.ro.