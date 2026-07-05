Președintele Donald Trump a publicat vineri o nouă imagine cu o bancnotă de 100 de dolari pe care apare semnătura sa, la câteva luni după ce Departamentul Trezoreriei a anunțat că, pentru prima dată, semnătura unui președinte în exercițiu va apărea.

Sâmbătă, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a lăudat realizările economice ale președintelui și a afirmat că este „absolut potrivit” ca, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea națiunii, să fie emise bancnote care poartă semnătura lui Trump.

Bancnota semnată de Trump/ știrileprotv.ro

„Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale măreței noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump decât bancnotele de un dolar american care poartă semnătura sa, iar emiterea acestei monede istorice cu ocazia semicencentenarului este absolut potrivită”, a scris Bessent pe X, potrivit CNN.

Bessent a declarat în martie că administrația intenționa să includă semnătura lui Trump pe moneda americană în onoarea celei de-a 250-a aniversări. Trezorierul SUA, Brandon Beach, a postat sâmbătă că „așteptăm cu nerăbdare ca aceste bancnote de 100 de dolari să intre în curând în circulație”.

Imaginea postată de Trump arată semnătura președintelui deasupra celei a lui Bessent. Anterior, bancnota de 100 de dolari purta semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului Statelor Unite, dar nu și a președintelui în exercițiu, transmite știrileprotv.ro.

„Amprenta președintelui asupra istoriei, în calitate de arhitect al renașterii economice din Epoca de Aur a Americii, este de necontestat. Tipărirea semnăturii sale pe moneda americană nu este doar potrivită, ci și pe deplin meritată”, a transmis Beach în anunțul din martie.

Trump a transformat într-o adevărată pasiune efortul de a-și vedea numele și chipul pe o serie de documente și repere din SUA. Administrația sa a inclus, de asemenea, imaginea, numele sau ambele pe un pașaport comemorativ al SUA, pe permise de acces în parcurile naționale, pe bannere afișate pe diverse clădiri ale agențiilor din Washington, D.C., pe instituții culturale precum Institutul American pentru Pace și pe conturi speciale de investiții destinate bebelușilor. De asemenea, statul Florida a redenumit Aeroportul Internațional Palm Beach în onoarea sa.

Unii membri ai Congresului au dorit să meargă un pas mai departe și să includă chipul lui Trump pe monedă, introducând un proiect de lege pentru a-i plasa portretul pe o bancnotă aniversară de 250 de dolari.

Acest rezultat este mult mai puțin probabil, având în vedere că ar fi nevoie de sprijinul senatorilor democrați din Congres. Codul SUA prevede că „numai portretul unei persoane decedate poate apărea pe moneda și titlurile de valoare ale Statelor Unite”, dar proiectul de lege al Camerei Reprezentanților urmărește să „creeze o excepție pentru persoanele care sunt sau au fost președinte al Statelor Unite”.

La începutul acestui an, personalul de la Biroul de Gravură și Tipărire pregătea prototipuri pentru bancnota de 250 de dolari cu portretul și semnătura lui Trump.

Bessent i-a declarat lui Kaitlan Collins de la CNN în luna mai că nu crede că „este ceva nepotrivit” în a pune portretul lui Trump pe moneda americană.

Întrebat de Collins dacă au fost implicați și funcționari numiți pe criterii politice, Bessent a răspuns: „Da, desigur. Dar ne pregătim pentru orice eventualitate, în cazul în care proiectul de lege va fi adoptat.”