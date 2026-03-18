Iranul a lansat rachete cu focoase cu submuniții asupra Tel Avivului ca represalii pentru asasinarea de către Israel a șefului serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a transmis astăzi televiziunea de stat iraniană, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Atacul din noaptea de marți a provocat moartea a două persoane într-un cartier situat în apropierea orașului Tel Aviv, o zonă dens populată în care se află și instalații militare importante, ridicând numărul victimelor din Israel în urma conflictului la cel puțin 14.

Un comunicat al Grăzilor Revoluționare Islamice din Iran, citit la televiziunea de stat, a precizat că printre armele utilizate s-au numărat rachetele Khorramshahr 4 și Qadr, ambele cu focoase multiple.

Imagini postate pe rețelele de socializare par să confirme acest lucru:

Israelul a afirmat că Iranul a folosit în repetate rânduri focoase cu submuniții, care se dispersează în aer în mai multe explozive mai mici și se răspândesc pe o suprafață extinsă, făcându-le dificil de interceptat.

Marți, guvernul iranian a confirmat uciderea lui Larijani, cea mai înaltă personalitate vizată după prima zi a războiului dintre SUA și Israel, când un atac israelian l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, condus de Larijani în calitate de secretar, a declarat că fiul lui Larijani și adjunctul său, Alireza Bayat, au fost, de asemenea, uciși într-un atac israelian luni seara.