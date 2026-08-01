Un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,7 a zguduit vineri seara zona Campi Flegrei, situată în apropierea orașului Napoli, în sudul Italiei. Seismul, considerat de presa italiană unul dintre cele mai puternice produse vreodată în regiune, a provocat pene de curent, avarii la clădiri, alunecări de teren și suspendarea transportului feroviar și a metroului. Zeci de familii au fost evacuate, iar autoritățile au amenajat un centru de cazare pentru persoanele afectate.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, seismul s-a produs la ora locală 19:46 (20:46, ora Republicii Moldova), având epicentrul în zona Campi Flegrei, la vest de Napoli, și o adâncime de aproximativ trei kilometri.

Mișcarea telurică a fost resimțită în mai multe localități din apropiere, iar locuitorii din unele cartiere au ieșit în grabă din locuințe, speriați de intensitatea zguduiturilor.

Clădiri avariate și evacuări de urgență

Cele mai importante pagube au fost înregistrate în orașul Pozzuoli, unde pompierii au evacuat un bloc în care locuiau 18 familii, după ce în structura clădirii au apărut fisuri grave.

Tot în această localitate, o alunecare de teren produsă pe un versant a blocat accesul către patru vile, iar autoritățile locale au intervenit pentru evaluarea riscurilor și asigurarea zonei.

Pentru persoanele evacuate și pentru locuitorii care se tem să revină în casele lor, Primăria a deschis un centru de primire dotat cu 200 de paturi pliante.

Transportul, suspendat din motive de siguranță

Ca măsură de precauție, autoritățile au suspendat temporar circulația trenurilor și a metroului din zonă, până la verificarea infrastructurii.

Pompierii au anunțat că au fost semnalate pagube minore și la alte clădiri din Napoli și din localitățile învecinate, însă până în prezent nu au fost înregistrate victime și nu au existat solicitări pentru operațiuni de salvare.

Campi Flegrei, una dintre cele mai monitorizate zone din Italia

Campi Flegrei este o vastă calderă vulcanică situată în vestul orașului Napoli și una dintre cele mai atent monitorizate regiuni din Europa. În ultimii ani, zona a înregistrat o intensificare a activității seismice, fenomen care a determinat autoritățile italiene să consolideze sistemele de monitorizare și planurile de intervenție.

Cutremurul de vineri readuce în atenție vulnerabilitatea acestei regiuni dens populate și preocupările specialiștilor privind frecvența tot mai mare a mișcărilor seismice în apropierea calderei Campi Flegrei.

Sursa video: RaiNews.it