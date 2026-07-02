Bilanțul victimelor a ajuns la aproape 2.300 de morți și peste 10.000 de răniți, la o săptămână de la cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela. În continuare, zeci de mii de oameni sunt dispăruți. Și cel puțin 30.000 de sinistrați au nevoie urgentă de hrană și adăpost. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!



„Hernâni, vorbește cu mine. Bună ziua!

Bună ziua!

Te poți mișca puțin spre lumină?

Sunt întins pe spate, dar mă pot mișca puțin în acea direcție.

Dar nu încă, bine? Rămâi acolo, da?

Bine!”



La mai bine de la o săptămână de la cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela, echipajele de salvare încă mai găsesc supraviețuitori care au rezistat ca prin minune sub dărămături. Cum este cazul acestui bărbat, blocat sub resturile unei parcări ale unui mall din La Guaira.

„- Ești rănit?

- Nu, nu sunt rănit. Doar că stau foarte rău din cauza pietrelor.

- Dacă vrei îți pot trimite apă, ca să capeți putere.

- Da.

- Spune-mi când ajunge furtunul la tine.

- Da, a ajuns!

- Vine și apa imediat, Hernan.

- Bine...”



Alți supraviețuitori au fost localizați cu ajutorul unor camere mici care au putut fi strecurate printre bucățile de beton. Apoi, pe aceeași cale sunt trimise sonde subțiri prin care să primească lichide și medicamente.



Asta până când, încet, salvatorii vor reuși să mute piatră cu piatră gramada de ruine sub care sunt îngropați. Dar fiecare miscare greșită poate le poate fi fatală celor îngropați sub moloz.



„Avem doi piloni în centru care ar oferi cel mai mare suport structural, alături de restul elementelor. Există posibilitatea ca, odată ce vom îndepărta aceste bucăți mai mici, să ne putem apropia puțin mai mult de cel aflat dedesubt. Nu mai vrem să continuăm să-l punem să strige ca să nu se epuizeze.”

Însă, cu fiecare zi care se scurge, șansele de a mai găsi oameni care să fi rezistat miraculos sub dărămături scad drastic. ONU a transimis că, pe lângă ajutoarele de hrană și medicamente, țara va avea nevoie de zeci de mii de saci mortuari și sicrie pentru următoarele zile.

Între timp, guvernul de la Caracas se confruntă cu critici tot mai mari din cauza felului dezastruos în care a răspuns la acestă criză.

Deși Venezuela găzduiește cele mai mari rezerve de petrol raportate din lume, excavatoarele și utilajele grele ale autoritățior zac nefolosite din cauza lipsei de combustibil.

De asemenea, patru oficiali au fost arestați după ce s-a constatat că își însușeau bunuri de valoare găsite printre dărâmături.