Danezii se prezintă marți la urne în cadrul alegerilor parlamentare generale, într-un scrutin considerat strâns, în care două blocuri politice, de stânga și de dreapta, se luptă pentru controlul guvernului. Prim-ministrul de centru-stânga, Mette Frederiksen, speră că poziția sa fermă împotriva președintelui american Donald Trump pe tema Groenlandei îi va asigura un al treilea mandat, scrie hotnews.ro.

Ultimele sondaje arată un ușor avantaj al blocului de centru-stânga, dar niciunul dintre tabere nu pare să obțină majoritatea în parlamentul cu 179 de locuri. Primele exit-poll-uri vor fi publicate imediat după închiderea urnelor, la ora locală 20:00 (21:00, ora României), iar rezultatele finale sunt așteptate aproximativ patru ore mai târziu.

Analista politică Elisabet Svane de la ziarul danez Politiken consideră că Frederiksen are șanse mari să rămână în fruntea guvernului: „Poate că oamenii nu o plac cu adevărat, dar o consideră liderul potrivit”, a spus ea.

Disputa pe Groenlanda: un avantaj politic neașteptat

Frederiksen, aflată la putere din 2019, a fost lăudată pentru modul în care a respins cererile repetate ale lui Trump de a achiziționa Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care fostul președinte SUA îl considera esențial pentru securitatea națională.

Această dispută a adus un impuls popular social-democraților, partidul crescând de la 17% în decembrie la aproximativ 21% în prezent, ceea ce a determinat-o pe Frederiksen să devanseze alegerile, inițial programate pentru toamnă.

Probleme interne și teme de campanie

Deși Groenlanda a atras atenția internațională, campania electorală a fost dominată de probleme interne: costul ridicat al traiului, imigrația, protecția mediului și politica fiscală. Frederiksen a propus reintroducerea unui impozit pe avere pentru a finanța investiții în educație și asistență socială și a pledat pentru reguli mai stricte privind accesul la servicii medicale pentru persoanele de origine străină considerate o amenințare pentru personalul medical.

Fragmentarea dreptei și rolul Moderaților

Un alt factor care poate favoriza șansele Frederiksen este fragmentarea blocului de dreapta, care ar trebui să coaguleze partide de la extrema dreaptă până la centru, dificultate ce face improbabilă formarea unui guvern de dreapta unificat. De asemenea, Partidul Moderat, condus de fostul premier Lars Løkke Rasmussen, ar putea fi decisiv dacă rezultatul va fi foarte strâns.

Atenție asupra votului din Groenlanda și Insulele Feroe

Cele patru locuri de peste hotare deținute de Groenlanda și Insulele Feroe ar putea înclina balanța în cazul unui rezultat extrem de apropiat. Observatorii urmăresc cu atenție rezultatele din aceste teritorii autonome, care ar putea influența negocierile de coaliție și politica internațională a Danemarcei.