Bâlciurile sunt, peste tot în lume, un motiv de bucurie. Chiar dacă, în restul timpului, oamenii sunt atenți la fiecare ban cheltuit, aici grijile par să dispară. Psihologii spun că este un efect real al atmosferei create la astfel de evenimente. Un reporter RTL Germania a vizitat un festival foarte popular, ca să afle de ce pleacă oamenii de acolo mai relaxați și cu portofelul.. mai gol.

„Cred că începe să mi se învârtă capul.”

În următoarele zile, în jur de patru milioane de oameni sunt așteptați la festivalul din Düsseldorf. Vor cheltui, spun estimările, peste 100 de milioane de euro.

„Cum este vata pe băț?”

„Bună!”

„Bâlciul este distractiv alături de fiul meu, cu mâncare bună și, la final... ca prin minune... apare și gaura din portofel.”

Festivalurile și bâlciurile exercită o atracție aproape magică asupra multora dintre noi. De „vină” sunt atmosfera, muzica, mirosurile îmbietoare, dar și... distracția.

Nina OSSELMANN. PROPRIETARĂ DE INSTALAȚII DEDISTRACȚII: „Este un fel de magie. Iar instalațiile îți dau, bineînțeles, o doză de adrenalină. Știm cu toții ce efect are asta. Și apoi sunt toate bunătățile. Cred că fiecare găsește aici ceva pe placul lui.”

„Aici poți uita totul pentru o vreme. Problemele dispar.”

Când caruselul se învârte, grijile de zi cu zi nu mai sunt atât de apăsătoare, spun psihologii.

Janina HAGEMANN, PSIHOLOG: „Suntem bombardați cu stimuli. Asta înseamnă că nu mai avem timp să ne facem griji, să rumegăm problemele sau să simțim temerile pe care le avem, în mod normal, în viața de zi cu zi.”

O vată pe băț aici, un bratwurst dincolo, o tură în roata panoramică sau câteva coborâri cu montagne russe pentru doza de adrenalină. Toate acestea declanșează în creierul nostru senzații de fericire.

„Câți bani ați cheltuit aici astăzi?”

„De când sunt aici cu fiul meu, nimic.”

JJan HEIKRODT, REPORTER RTL: „Dar dumneavoastră, cât cheltuiți când veniți cu copiii?”

„Aș spune cam 60 de euro. Nici măcar o jumătate de tur.”

Pentru mulți, e clar că banii sunt cheltuiți mult mai ușor la bâlci, decât în viața de zi cu zi.

„De obicei, la cumpărături căutăm mereu ofertele, comparăm prețurile sau urmărim cât costă carburantul. Aici este altfel. Aici banii zboară pur și simplu. Nu mai ești atât de atent la ei. E ca într-o vacanță. Iar în vacanță cheltuiești mai ușor.”

Într-un final, toată lumea se bucură de această mini-vacanță - chiar dacă durează doar... câteva ture.

„Lasă-te purtat de val... sau, mai bine zis, zgâlțâit. Chiar are efect. Da, măcar te relaxezi puțin. Acum ar putea să se oprească. Haide... în fine.”