Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o ieșire din blocajul politic, ci transferă responsabilitatea formării Guvernului către liberali, susține profesorul de științe politice Cristian Pîrvulescu. Într-un interviu pentru HotNews, acesta afirmă că șansele ca Mureșan să obțină voturile necesare în Parlament sunt mici și că, în cazul unui eșec, președintele ar putea face o nouă nominalizare.

„Nu este o ieșire din impas, este o continuare și o trecere a întregii responsabilități asupra celor care au făcut această propunere”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

Potrivit profesorului, președintele Nicușor Dan a ales să facă un pas procedural, în condițiile în care nu există o majoritate parlamentară clară pentru formarea unui nou Guvern.

„Președintele a ales nu să rezolve blocajul, ci să facă un act procedural”

Pîrvulescu susține că desemnarea lui Mureșan deschide inclusiv calea către aplicarea procedurii constituționale privind dizolvarea Parlamentului, în cazul în care mai multe tentative de formare a Guvernului eșuează.

„Președintele a ales nu să rezolve blocajul, ci să facă un act procedural. I se cerea cu destul de multă vehemență asta. Nu vorbim de un act de guvernare, ci doar despre deschiderea drumului către posibilitatea invocării articolului 89 din Constituție privind dizolvarea Parlamentului”, a explicat profesorul.

Acesta consideră că, în cazul în care Siegfried Mureșan nu va reuși să formeze Guvernul, ar putea urma o nouă nominalizare.

Mureșan „nu putea să refuze” propunerea

Întrebat de ce Siegfried Mureșan a acceptat desemnarea, Cristian Pîrvulescu spune că eurodeputatul nu avea, practic, motive să refuze propunerea venită din partea șefului statului.

„Pentru că nu poate altfel. Odată ce a fost acceptată această propunere făcută de partide, nu putea să nu o accepte atunci când a făcut-o președintele României”, a afirmat Pîrvulescu.

Profesorul subliniază însă că acceptarea mandatului este doar primul pas, iar obținerea unei majorități parlamentare este o problemă separată.

PSD și AUR, în centrul negocierilor

În opinia lui Pîrvulescu, una dintre principalele dificultăți este poziționarea partidelor față de o eventuală colaborare cu PSD și AUR.

„Mai e o posibilitate, dar domnul Mureșan și domnul Bolojan au refuzat-o categoric. Aceea de a găsi o formulă de înțelegere cu PSD”, a declarat profesorul.

În ceea ce privește AUR, Pîrvulescu afirmă că nu există aceleași „linii roșii” declarate ca în cazul PSD, însă o eventuală înțelegere ar presupune negocieri complicate.

„Șansele să obțină majoritatea sunt mici”

Cristian Pîrvulescu consideră că formarea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan este dificilă în actuala configurație parlamentară.

„Șansele să obțină majoritatea sunt mici, dar, dacă ar obține majoritatea, ar fi cu o majoritate la fel de conjuncturală”, a spus acesta.

Profesorul consideră că, în cazul unui eșec, președintele ar putea încerca o nouă nominalizare înainte de a se ajunge la alegeri anticipate.

„Anticipatele nu rezolvă problema”

În opinia lui Pîrvulescu, alegerile anticipate nu ar elimina problemele politice existente, ci ar putea prelungi perioada de instabilitate.

„Anticipatele nu rezolvă problema, ci o prelungesc. Nu vom avea un parlament mai puțin fragmentat”, a declarat profesorul.

Acesta susține că următoarele săptămâni vor fi importante atât pentru negocierile politice, cât și pentru evoluția situației economice și financiare a României.