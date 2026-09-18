Rusia votează pentru noua componență a Dumei de Stat, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a exprimat deja opțiunea, prin vot electronic, de la Kremlin. În prima zi a scrutinului, prezența la urne a trecut de 11 procente. Peste două milioane de oameni au votat online. În paralel, observatori și organizații independente raportează mai multe probleme la secțiile de votare – de la refuzul accesului și presiuni asupra alegătorilor până la agitație electorală în ziua scrutinului. Iar în teritoriile ucrainene ocupate, Rusia continuă să organizeze scrutinul, inclusiv cu urne mobile escortate de militari.

Vladimir Putin a votat electronic, de la biroul său de la Kremlin. Președintele rus a folosit sistemul de vot la distanță.

„Mulțumesc.”

Primele secții de votare s-au deschis în Extremul Orient, iar scrutinul se desfășoară timp de trei zile, până pe 20 septembrie. Rușii aleg 450 de deputați ai Dumei de Stat – jumătate pe liste de partid și jumătate în circumscripții uninominale.

„În primul rând, este o datorie civică, alegerea fiecărui om, în primul rând ca cetățean al țării noastre, al iubitei și frumoasei noastre Rusii și al Magadanului nostru.”

La ora 16, ora Moscovei, prezența la vot depășise 20 de procente, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Printre primii politicieni ruși care au votat s-au numărat mai mulți șefi de regiuni și oficiali de rang înalt. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ales însă să voteze electronic.

Prima zi de vot este însoțită și de numeroase sesizări privind nereguli. Organizații și candidații de opoziție susțin că unor observatori li s-a refuzat accesul în secții sau le-a fost limitată activitatea. În regiunea Moscovei, de exemplu, observatori au relatat că nu au fost lăsați să intre în mai multe secții. În Dolgoprudnîi, un observator ar fi fost inițial împiedicat să intre, iar ulterior nu i s-ar fi permis să verifice urnele și să fotografieze numerele plombelor. Alte cazuri au fost raportate și în alte 3 regiuni.

„-Nu ne lasă să intrăm. Nici măcar pentru a perfecta actele.

-Hai afară.

-Nu mă atingeți!

-De ce nu mă lăsați să intru în secția de votare?

-Cine nu te lasă?

-Tocmai m-ați dat afară din secție.

-Eu te-am scos din camera de vot.

-Am dreptul să mă aflu acolo.

-Nu ai dreptul! Cât e ora?

-Am dreptul! Trebuie să-mi perfectați actele până la ora șapte. Acum este deja 06.56.

-Nu sunt obligat să fac asta. O să fac când voi considera eu că trebuie.

-Sunteți obligați.

-Mergi de aici!

-Ți-l arăt acum!

-Înainte de sigilarea urnei, am dreptul să o verific. Am dreptul să verific urna de vot. Îmi permiteți să o verific?

-Stai aici!

-Acesta este locul pentru filmare.

-Lasă camera aici!”

În același timp, în ziua votării au fost raportate și cazuri de agitație electorală. Surse independente afirmă că în mai multe regiuni au fost distribuite materiale sau au fost făcute apeluri legate de vot, deși legislația electorală stabilește reguli stricte pentru agitația din perioada scrutinului.

„Am votat apoi am atras atenția. Agitația este interzisă, spuneau ei.”

În imaginile publicate la Moscova, persoane care promovează serviciul militar pe bază de contract apar costumate în personaje de cocoș și împart trecătorilor pliante și dulciuri.

Un alt aspect important este prezența observatorilor internaționali. La scrutin participă mai multe misiuni străine, însă misiunea OSCE nu este prezentă. Rusia nu a invitat OSCE să monitorizeze alegerile, iar organizația spune că această decizie privează alegătorii și comunitatea internațională de o evaluare independentă a procesului electoral.

„Ei bine, evident, Rusia Unită va câștiga alegerile.”

În plus, scrutinul este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, fapt condamnat de OSCE și considerat contrar dreptului internațional. Pe lângă punctele mobile amenajate în spații publice, echipe electorale merg din casă în casă cu urne portabile, însoțite de militari și polițiști înarmați. Autoritățile ruse justifică procedura prin situația de securitate și legea marțială. Imaginile publicate arată oameni care votează în fața locuințelor, sub supravegherea acestor echipe.

Ucraina și guvernele occidentale consideră aceste alegeri ilegale și au condamnat organizarea lor pe teritoriul ucrainean ocupat.