Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, în urma discuțiilor dintre Ucraina și Rusia care s-au încheiat miercuri la Abu Dhabi, a anunțat presa rusă, preluată de AFP și Reuters.

„Emisarii președintelui american (…) au fost întâmpinați de emisarul special al președintelui rus, Kiril Dmitriev”, la sosirea lor pe aeroportul Vnukovo, situat la periferia Moscovei, potrivit Interfax.

Cei doi, care mediază negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, vor avea mai întâi o discuție cu Dmitriev, înainte de întâlnirea de la Kremlin, au afirmat două surse Reuters.

„Le urez bun venit lui Steve și Jared la Moscova”, a spus Dmitriev pe X, postând imagini cu momentul în care i-a întâmpinat pe cei doi, pe o vreme rea.

Zelenski: Important e că se duc la Putin cu elemente concrete

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a declarat la sosirea sa la Dublin că ar putea exista o „fereastră de oportunitate” pentru a ajunge la un armistițiu înainte de 2027 în războiul din Ucraina, care durează de peste patru ani. Dublin este următoarea destinație a emisarilor lui Donald Trump, după Moscova, scrie hotnews.ro

„Ceea ce este important este că americanii se întâlnescu cu Putin cu elemente concrete. Mi-ar plăcea foarte mult ca ei să vină la Dublin cu elemente concrete”, a adăugat Zelenski. S-a declarat sceptic, dar „există o speranță”.

De asemenea, liderul ucrainean a salutat ceea ce a numit o „schimbare de ton” din partea Statelor Unite în ceea ce privește participarea Europei la discuții, afirmând că „partea americană abordează acest aspect într-un mod mai pozitiv, mai cordial”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat la rândul său că negocierile desfășurate în Emiratele Arabe Unite demonstrează că Statele Unite, Ucraina și Europa sunt „pe deplin aliniate și unite”.

Kievul și Moscova, atacate peste noapte

Atât Rusia, cât și Ucraina, au atacat capitala celeilalte în noaptea de miercuri spre joi, înainte ca emisarii SUA să ajungă la Moscova.

Ministerul Apărării rus a afirmat pe Telegram că a lovit obiective militare și energetice din Ucraina, precum și un depozit de muniție din capitala Kiev.

În primele ore ale zilei de joi au fost auzite explozii în Kiev, potrivit Reuters. Atacurile au avariat infrastructura energetică și civilă din regiunea Rivne, a declarat un oficial local pe Telegram.

De cealaltă parte, Rusia a doborât cinci drone care se îndreptau spre Moscova, a declarat joi primarul Serghei Sobianin pe Telegram. Alte drone au fost doborâte în mai multe regiuni rusești, inclusiv Rostov și Tula, potrivit oficialilor locali.

Emisarii SUA vor merge apoi la Dublin, să discute cu Zelenski

Negociatorii ruși și ucraineni au convenit asupra unui schimb de prizonieri în cadrul celor două zile de negocieri de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri, dar mediatorii americani au afirmat că au rămas divergențe cu privire la chestiuni majore, inclusiv la problemele teritoriale.

Kushner a afirmat că partenerii europeni trebuie să fie prezenți la masa negocierilor dintre Rusia și Ucraina.

După ce vor părăsi Moscova, negociatorii americani intenționează să se îndrepte spre Irlanda pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmează să participe acolo la o reuniune a liderilor europeni.

Kievul speră să obțină rezultate concrete în cadrul negocierilor privind soluționarea conflictului cu Rusia în acest an, a declarat miercuri președintele ucrainean, care a precizat că multe lucruri depind de modul în care Statele Unite abordează Moscova.

Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune la nivel bilateral cu state membre NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, a declarat miercuri un diplomat rus de rang înalt.