Presa internațională a relatat pe larg despre demisia premierului Alexandru Munteanu. Reuters, Bloomberg sau The Washington Post au scris că plecarea acestuia este asociată cu scandalul izbucnit în jurul companiei de stat MoldATSA, dar și cu provocările politice din țara noastră. Totodată, publicații internaționale importante notează că demisia are loc într-un moment delicat pentru Republica Moldova, aflată în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Publicația britanică, Reuters scrie că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia după doar opt luni în funcție, iar decizia surprinzătoare a venit fără o explicație detaliată. Plecarea vine pe fundalul scandalului de la MoldATSA.

Despre premierul demisionar a scris și presa de peste ocean. Bloomberg apreciază că demisia are loc într-un moment delicat pentru Republica Moldova, aflată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Publicația subliniază că scandalul legat de salariile și bonusurile acordate conducerii unor întreprinderi de stat a afectat imaginea guvernării și a generat presiuni asupra Executivului.

De partea cealaltă, postul german Deutsche Welle scrie că plecarea premierului survine pe fondul unui scandal de corupție care a zguduit Guvernul și evidențiază că autoritățile de la Chișinău încearcă să limiteze impactul politic al crizei, în contextul continuării reformelor cerute pentru integrarea europeană.

Și The Washington Post a relatat despre demisie, menționând că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante crize politice cu care se confruntă administrația președintei Maia Sandu în ultimii ani și apare într-o perioadă în care Republica Moldova încearcă să avanseze pe calea integrării europene.

Despre demisia lui Alexandru Munteanu a scris inclusiv presa română, ucraineană, dar și rusă. Tass scrie despre un posibil conflict între premier și președinta Maia Sandu în privința numirilor guvernamentale.