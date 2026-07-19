Pompierii care interveneau la un incendiu în Eboli, la sud de Napoli, au găsit cadavrul ars al jurnalistului sportiv italian Luigi Esposito, probabil ucis cu un glonț, a anunțat duminică procuratura din Salerno, potrivit AFP și Agerpres.

Procurorul Raffaele Cantone a precizat că din cauza arderii a fost imposibil de stabilit inițial dacă victima era bărbat sau femeie, dar primele elemente ale anchetei arată că faptele sunt probabil legate de un omor. Magistratul a opinat că, după ce a fost împușcat Esposito, a fost ars în vegetația din zonă, transmite hotnews.ro.

Ordinul național al jurnaliștilor italieni a confirmat că era vorba de un bărbat în vârstă de 53 de ani, cunoscut sub numele de Luca, corespondent al mai multor organizații locale de presă, care lucra și pentru agenția de mediu din regiune.

Președintele ordinului, Carlo Bartoli, a declarat că așteaptă ca ancheta să stabilească „contextul în care a avut loc uciderea brutală a colegului nostru”.