A fost declarată stare de dezastru național în Columbia după cutremurul devastator de ieri, după ce zeci de clădiri au fost distruse, peste 160 de oameni au murit și 500 au fost răniți. Bilanțul victimelor ar putea să crească dramatic. Cel mai grav afectat oraș este Pereira, în vestul țării, urmat de Cali. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Cutremurul cu magnitudinea 7,4 a lovit dimineață, când oamenii se pregăteau să plece la serviciu sau erau deja în drum spre locul de muncă. Seismul s-a produs la o adâncime de 100 kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 400 de km de capitala columbiană Bogota.

Cele mai multe distrugeri s-au produs în orașul Pereira, la 55 de kilometri de epicentru - unde s-au prăbușit cel puțin 65 de clădiri. Mai mult de 30 de clădiri s-au prăbușit și în orașul Cali, la aproximativ 200 de kilometri de epicentru.

Acesta este cel mai puternic cutremur care a lovit Columbia în aproape 30 de ani. Este de așteptat ca bilanțul victimelor să crească dramatic.