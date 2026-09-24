Procurorii DIICOT au instituit, pe 24 septembrie 2026, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care îi aparține lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor comunicate de anchetatori și confirmate de presa română.

DIICOT a anunțat că a pus sechestru pe un imobil aparținând unui inculpat în vârstă de 64 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii nu au menționat numele acestuia în comunicatul oficial, însă surse judiciare și publicații române îl indică pe Călin Georgescu.

Măsura a fost luată în cadrul anchetei privind presupusa fraudă cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Potrivit procurorilor, victima ar fi fost determinată să transfere mai întâi peste un milion de euro, după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, iar ulterior ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.

Georgescu se află sub control judiciar

Călin Georgescu a fost anterior reținut pentru 24 de ore în acest dosar, iar ulterior Tribunalul București a dispus cercetarea sa sub control judiciar. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată, transmite hotnews.ro.

Și omul de afaceri Ionel Rusen, cercetat în aceeași cauză, se află sub control judiciar, potrivit informațiilor publicate despre dosar.

Ce înseamnă măsura sechestrului

Sechestrul este o măsură asigurătorie prin care bunul este indisponibilizat pe durata procedurilor judiciare. În cazul imobilului vizat, proprietatea nu poate fi înstrăinată în condițiile prevăzute de măsura dispusă de procurori.