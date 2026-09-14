Slovacia vrea ca UE să elimine de pe lista sancțiunilor doi oameni de afaceri ruși. Franța susține un compromis, scrie Politico , în vreme ce alte state refuză să accepte cererea Bratislavei.

Statele UE nu au reușit luni să prelungească unul dintre regimurile de sancțiuni împotriva Rusiei, au declarat cinci diplomați ai UE pentru Politico.

Trei dintre aceștia au afirmat că ambasadorii UE se vor reuni din nou mai târziu luni pentru discuții suplimentare.

Ambasadorii reuniți la Bruxelles trebuie să ajungă la un acord unanim, deoarece regimul – care reglementează înghețarea activelor a aproximativ 3.000 de persoane și companii – expiră marți.

Există însă o problemă.

Opoziția Slovaciei

Slovacia a cerut ca Uniunea Europeană să elimine de pe lista sancțiunilor doi oameni de afaceri ruși bogați: Alișer Usmanov și Mihail Fridman. Se pare că Franța a încercat să ajungă la un compromis, sugerând ca doar Usmanov să fie scos de pe listă, scrie Politico.

Majoritatea celorlalte capitale nu au fost dispuse să ia în considerare eliminarea vreunui nume de pe listă în timp ce Rusia lansează un număr record de rachete asupra țintelor civile ucrainene, scrie hotnews.ro

Unul dintre diplomați a declarat că „pe fondul amenințărilor hibride în creștere și al atacurilor cu drone rusești la doar un kilometru de granița cu Polonia, este greu de crezut că Franța solicită efectiv acest lucru”.

O altă parte a discuției se concentrează asupra opțiunii de a prelungi măsurile cu șase luni, așa cum s-a făcut de obicei din 2014, sau de a le reînnoi pentru 12 luni. Slovacia nu este dispusă să susțină perioada mai lungă, au spus sursele citate de Politico.

Criticile lui Zelenski

În weekend, președintele Volodimir Zelenski a criticat UE.

Zelenski i-a menționat pe Fridman și Usmanov pe nume într-o postare pe rețelele sociale din 12 septembrie, cerând ca UE să exercite presiuni asupra sectorului de afaceri rus, în loc să relaxeze sancțiunile.

„Atunci când economia ucraineană este pur și simplu o țintă pentru Rusia, cu siguranță nu este momentul ca Europa să-i considere pe oligarhii ruși drept prieteni”, a afirmat el.

„Atunci când Rusia folosește fiecare euro și fiecare dolar pentru a prelungi războiul, este imoral și autodistructiv să le oferim companiilor rusești posibilitatea de a trăi într-un mod care le permite să evite consecințele războiului”, a spus el.

Oligarhi apropiați de Putin

Fridman, scrie Kyiv Independent este cofondator al conglomeratului rus Alfa-Group și membru al cercului restrâns al președintelui rus Vladimir Putin.

Jurnaliștii de investigație au dezvăluit în mai 2023 că filiala Alfa Insurance a asigurat vehiculele utilizate de forțele ruse în Ucraina. De asemenea, se pare că firma a prestat servicii pentru Biroul Principal al Programelor Speciale, care este responsabil de paza lui Putin.

Usmanov este un om de afaceri rus-uzbek care și-a clădit averea în sectorul metalurgic și minier după prăbușirea Uniunii Sovietice. El a fost menționat ca „unul dintre oligarhii preferați ai lui Putin” în decizia inițială a UE din 2022 privind sancțiunile.