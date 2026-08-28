Situație periculoasă, pe aeroportul din Frankfurt. Doi angajați de la departamentul de bagaje au murit, după ce s-au îmbolnăvit de malarie. Alți patru oameni au luat această boala tropicală periculoasă. Autoritățile germane cred că virusul a fost transmis de un tânțar sosit în Germania, în cala unui avion. Malaria nu se transmite de la om la om.

Autoritățile germane au anunțat că se confruntă cu un caz de "malarie de aeroport" - termen folosit pentru situația în care țânțarii vinovați pentru răspândirea virusului însoțesc pasageri și infectează oameni la destinație. Doar 145 de asemenea cazuri au fost înregistrate în Europa în ultimele aproape șase decenii.

Jonas SCHMIDT-CHANASIT, VIROLOG: „Ce e interesant la acest caz este faptul că șase angajați s-au îmbolnăvit de malarie, e vorba de un număr neobișnuit de mare.

În mod normal, companiile aeriene folosesc insecticid pentru a ucide țânțarii din specia Anopheles, vinovați pentru răspândirea malariei. Sunt însă și cazuri când insectele reusesc să scape și raman în spațiul dedicat bagajelor.”

Conducerea aeroportului a deschis o anchetă pentru a stabili câți țânțari au ajuns în Germania și cu ce avion. Au fost prelevate și probe de sânge pentru a se stabili dacă angajații au fost infectați de o insectă sau de mai multe.

Bella CHRISTOPHEL, REPORTER RTL ÎN FRANKFURT PE MAIN: „În urma incidentului, aeroportul a instalat capcane pentru țânțari. Insectele capturate au fost trimise la Institutul de Medicină Tropicală din Anvers, unde vor fi supuse unei analize genetice pentru a determina originea lor și a stabili de unde provin”.

Autoritățile germane au transmis că riscul pentru locuitorii din Frankfurt este foarte scăzut, mai ales că primele infectări au avut loc acum aproape o lună.

Angajații de pe aeroport au fost sfătuiți să fie vigilenți în cazul în care apar simptome asemănătoare unei gripe severe.

Malaria, întâlnită mai ales în țările din Africa Subsahariană, se tratează cu antiparazitare și nu se transmite de la om la om.