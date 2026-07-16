Agenții Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal din Statele Unite au primit ordin să suspende majoritatea controalelor rutiere. Decizia vine după 2 incidente mortale, petrecute în decurs de o săptămână, în care migranți au fost împușcați. Este incert dacă hotărârea va rămâne în vigoare, pentru că, într-o postare, Donald Trump și-a exprimat dezacordul. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

În cel mai recent caz, un agent ICE a împușcat mortal un cetățean columbian in varsta de 26 de ani. Agenții supravegheau locuința unei persoane vizate de un ordin definitiv de expulzare. Au încercat să oprească o mașină care pleca din zonă, iar șoferul ar fi vrut să fugă. Unul dintre ofițeri a deschis focul, invocând pericolul pentru siguranța publică.



„Cel puțin patru gloanțe au străpuns parbrizul. Niciunul dintre agenții implicați nu avea cameră video instalată pe uniformă, așa cum prevede regulamentul.”



Ulterior s-a aflat că victima nu era persoana cautată inițial, ci Joan Sebastian Guerrero, care lucra legal ca livrator și trăia alături de soția sa și de fiica lor în vârstă de trei ani. Potrivit unui martor, când polițștii l-au scos pe tânăr din mașină, acesta avea fața plină de sânge și a apucat să murmure că „încercase să oprească”, înainte să-și piardă cunoștina.



Angus KING, SENATOR DE MAINE: „ICE și-a suspendat contraolele rutiere, ceea ce pentru mine echivalează cu o recunoaștere a faptului că acestă activitate este periculoasă.”



Săptămâna trecută, un alt agent ICE a împușcat mortal un mexican de 52 de ani în Houston - Texas. Autorităţile au anunţat că victima ar fi încercat să calce cu maşina un agent federal, dar martorii au contrazis această versiune.

„Afară cu ICE din Texas! acum!”



ICE nu este binevenit în acest oraș, nu putem trece cu vederea uciderea lui Lorenzo Salgado.



Cele două incidente tragice au declanșat un nou val de indignare publică față de agenția responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor impuse de președintele Donald Trump pentru limitarea imigrației în SUA împotriva abuzurilor comsie de servciul anti-imigrație.