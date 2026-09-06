Doi piloţi au murit după ce un avion de vânătoare grecesc F-4 Phantom s-a prăbuşit sâmbătă la un show aviatic la baza aeriană Tanagra, la circa 55 km la nord de Atena, iar spectacolul a fost anulat imediat, scrie ziarul To Proto Thema.

Cauza accidentului nu este conoscută deocamdată, notează Agerpres.

„Am auzit o bubuitură groaznică şi imediat am văzut un fum negru, gros", a relatat un localnic pentru cotidianul Kathimerini.

Aparatul, un avion de luptă Phantom F-4 cu două locuri, s-a prăbușit în timpul unei manevre efectuate la joasă altitudine, în fața câtorva mii de spectatori veniți la evenimentul Athens Flying Week, scrie NBC News.

Mai mulți spectatori au postat online video cu prăbuşirea.

Athens Flying Week este un eveniment aviatic organizat anual în Grecia, la care participă aeronave militare și civile și care atrage mii de spectatori, scrie știrileprotv.ro.