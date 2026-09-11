Doi pui de alpaca sunt, fără îndoială, vedetele unei grădini zoologice din Cehia. Au venit recent pe lume, într-o familie numeroasă, așa că se bucură din plin de atenția îngrijitorilor.

Și pentru că vedetele au nevoie de un look pe măsură, cei doi au ajuns la... frizer. Au fost tunși aproape complet, dar au rămas cu câte un moț simpatic în vârful capului. Rezultatul? O coafură care ar putea stârni invidia chiar și printre vizitatorii ceva mai ciufuliți.

Lâna nu ajunge la gunoi, fiind prea valoroasă pentru asta. După tundere, este transformată în umplutură pentru jucăriile de pluș vândute la grădina zoologică.