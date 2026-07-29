Preşedintele american Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru producţia rachetelor interceptoare folosite de sistemul Patriot, a anunțat, marţi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce a fost primit la Casa Albă, potrivit DPA.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu preşedintele Trump. A acceptat să ne dea licenţe”, a spus liderul de la Kiev, într-un interviu pentru Fox News.

După ce va primi licenţa, Ucraina îşi va putea suplimenta producţia internă de mijloace de apărare antiaeriană de care insistă că are nevoie urgent.

Sistemele Patriot sunt singurele eficiente împotriva rachetelor balistice ruseşti, iar Zelenski a semnalat anul acesta că stocul de rachete interceptoare este pe terminate. În acelaşi timp, războiul Statelor Unite cu Iranul a redus numărul de interceptoare disponibile pe plan mondial.

Iniţial, după discuţia cu Trump, Zelenski comunicase pe platforma X pe un ton mai prudent, afirmând doar că „a discutat despre licenţe şi alte câteva idei care ar putea ajuta”.

Preşedintele american afirmase deja luna aceasta, la summitul NATO de la Ankara, că Ucraina va primi permisiunea de a produce intern rachetele pentru Patriot.

Conform presei americane, întâlnirea de marţi a celor doi preşedinţi la Casa Albă s-a desfăşurat cu uşile închise şi a a durat aproximativ o oră.

Trump a comentat ulterior pe platforma sa Truth Social că întrevederea a decurs „foarte bine”, iar Zelenski a formulat şi el o apreciere similară în interviul pentru televiziunea Fox News, scrie digi24.ro.