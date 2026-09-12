Președintele american Donald Trump a sosit sâmbătă în Irlanda pentru o vizită de două zile, axată în principal pe un turneu la complexul său de golf, relatează CNN și The Guardian.

Aeronava președintelui american – un avion oferit cadou de Qatar- a aterizat puțin înainte de ora 08:25, ora locală (10.25 ora României) la aeroportul din Dublin.

Trump, purtând o cravată roșie, a fost întâmpinat pe pistă de ministrul irlandez de Finanțe, Simon Harris, de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului și al Apărării, Helen McEntee, de ambasadorul SUA în Irlanda, Edward Walsh, și soția acestuia, Lynn, de ambasadorul Irlandei în SUA, Geraldine Byrne Nason, și de șefa protocolului, Patricia O’Brien, potrivit CNN.

Agenda lui Trump în Irlanda

După aterizarea în Dublin, coloana oficială a lui Trump s-a îndreptat apoi spre Áras an Uachtaráin, reședința oficială a președintelui Irlandei, situată în Phoenix Park, unde a fost întâmpinat de președinta Catherine Connolly, notează The Guardian. De asemenea, Trump urmează să aibă o întâlnire separate la Dublin și cu premierul Micheál Martin.

Trump va merge și la Deerfield Residence, reședința oficială a ambasadorului SUA în Irlanda, pentru a saluta personalul ambasadei și lideri din mediul de afaceri.

Președintele american se va întoarce apoi la Aeroportul din Dublin pentru a zbura către Aeroportul din Shannon, în vestul Irlandei, unde va asista la turneul Irish Open, găzduit de propriul său club de golf de pe malul oceanului, situat în Doonbeg.

„Lumea arde, el joacă golf”

Cel puțin 4.000 de polițiști și alți membri ai personalului de securitate irlandez au fost mobilizați pentru vizita lui Trump, una dintre cele mai ample operațiuni de securitate desfășurate vreodată în Irlanda.

Ultima dată când Trump a vizitat Irlanda în calitate de președinte a fost în timpul primului său mandat, în iunie 2019.

Vizita din acest weekend a președintelui american – cel mai recent exemplu de îmbinare a atribuțiilor oficiale ale lui Trump cu interesele sale personale – i-a iritat pe unii locuitori ai Dublinului.

„Provoacă haos în acest oraș pentru că vrea să meargă la Doonbeg să joace golf”, a spus un taximetrist, pe nume Christopher Fox, care categoric nu este un admirator al lui Trump, pentru ABC News.

„Lumea arde, iar individul ăsta joacă golf”, a mai spus acesta.

O grupare de partide de opoziție de stânga, grupuri antimilitariste, organizații pro-palestiniene, activiști de mediu și alții plănuiesc să protesteze sâmbătă împotriva lui Trump la Dublin, scrie hotnews.ro