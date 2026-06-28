Președintele Statelor Unite a publicat o imagine a unui nou pașaport american, cu portretul său, emis în ediție limitată, pentru a marca 250 de ani de la proclamarea Declarației de Independență.
„Iată noul pașaport american, care spune: Fiți bineveniți, dar purtați-vă frumos!” - a explicat Donald Trump, într-un mesaj postat pe rețeaua lui de socializare. Imaginea îl înfățișează pe președintele american cu o expresie amenințătoare, sprijinit de birou, cu semnătura și textul Declarației de Independență în fundal. Într-o variantă inițială, pașaportul special avea un alt portret al lui Trump, mai convențonal.