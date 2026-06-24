Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri că Statele Unite ar putea întrerupe imediat negocierile de pace cu Iranul dacă Teheranul va introduce taxe pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a susținut că Iranul ar fi informat Washingtonul că nu sunt percepute taxe sau alte costuri pentru navele care traversează acest coridor strategic. „Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, negocierile s-ar încheia imediat”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Declarațiile vin în contextul unor discuții privind un memorandum de înțelegere semnat recent între SUA și Iran, care prevede o perioadă de 60 de zile de tranzit fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, coridor esențial pentru transportul de petrol la nivel global. După această perioadă, Iranul ar putea introduce „taxe de redevență” pentru serviciile oferite pe traseul maritim.

Trump a mai afirmat că Statele Unite nu au eliberat fonduri înghețate aparținând Iranului, precizând că acestea rămân sub control american în urma sancțiunilor internaționale. Potrivit liderului american, o parte dintre aceste fonduri ar putea fi utilizată pentru achiziția de produse agricole și alimente din SUA.

Totodată, președintele american a susținut că Iranul ar fi acceptat inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul programului său nuclear, avertizând că refuzul acestor verificări ar putea duce la eșecul negocierilor. Teheranul a respins însă aceste afirmații, precizând că inspecțiile și alte aspecte ale programului nuclear vor fi discutate doar în cadrul unui acord final și condiționat de ridicarea sancțiunilor.

În paralel, oficiali iranieni au reiterat că nu acceptă în prezent inspecții ale AIEA, contrazicând declarațiile venite de la Washington și ale conducerii agenției internaționale.

Discuțiile dintre SUA și Iran continuă în baza unui memorandum de înțelegere care vizează relansarea negocierilor privind programul nuclear iranian și reducerea sancțiunilor, într-un context regional tensionat și cu mize majore pentru securitatea energetică globală, transmite digi24.ro.