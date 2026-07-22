Trump insistă că Iranului i-ar trebui 25 de ani, pentru a se redresa, după atacurile americane. Iar Statele Unite sunt departe de a fi încheiat operațiunile militare. Președintele american a sugerat că următoarea ţintă ar putea fi un complex nuclear subteran secret, din centrul Iranului. Teheranul a avertizat, la rândul său, că o asemenea acțiune ar echivala cu o extindere a conflictului la nivel regional. Pe de altă parte, o audiere a secretarului apărării, în Congres, a degenerat din nou în confruntări verbale. Un senator democrat a acuzat administrația Trump că a împins Statele Unite într-un nou „război fără sfârșit”.

La întrevederea cu președintele Libanului, Donald Trump le-a transmis iranienilor un nou avertisment dur.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Nici vorbă să fi terminat cu Iranul. Însă, dacă am opri luptele acum, le-ar lua o groază de timp, ani de zile, ca să reconstruiască. Sincer, n-au văzut încă de ce suntem în stare. Noi am fost cumsecade până acum.”



Trump a spus că una dintre următoarele ținte ale bombardamentelor americane în Iran va fi un complex nuclear fortificat în subteran - cunoscut public drept Muntele Târnăcopului.

„Credeți că Iranul a transferat centrifuge nucleare în complexul subteran de la Muntele Târnăcopului?”



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Cred că este posibil să fi făcut asta. Nu avem confirmarea oficială. Tot ce avem sunt informațiile din presă și știm că presa greșește de foarte multe ori. Nu înseamnă nimic dacă nu au și material nuclear. Dar vom lovi acea zonă foarte curând. Și foarte puternic.”



Potrivit CNN, Israelul estimează că, în urma atacurilor de anul trecut, Teheranul a mutat centrifuge avansate și o parte din stocul său de uraniu puternic îmbogățit, în acest complex - aflat la sud de uzina nucleară de la Natanz.

Dar situl se află la o adâncime foarte mare, așa că unii experți au îndoieli că bombardamentele ar reuși ceva mai mult decât să prăbușească tunelurile de acces.

Trump spune că iranienii se roagă de el, pentru reluarea negocierilor directe.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Vor cu disperare să înceapă discuții. Însă, până când nu vor fi pregătiți pentru negocieri serioase și de substanță, nu suntem interesați să ne așezăm la masa negocierilor.”

Președintele nu a părut îngrijorat de amenințarea rebelilor Houthi din Yemen, de a impune o blocată navală exporturilor de gaz și petrol saudite.

„Cât de îngrijorat sunteți de posibilitatea ca rebelii houthi să blocheze Marea Roșie, deschizând astfel un nou front în război?”



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA:„Cred că, dacă se ajunge la o astfel de situație, vom lua măsurile necesare și vom rezolva problema.”



Presa de stat yemenită a anunțat că șase vase, între care cel puțin două petroliere saudite, au făcut cale întoarsă, înainte de a trece prin strâmtoarea Bab el Mandeb. Calea navigabilă este considerată crucială pentru comerțul global. Iar închiderea ei ar reduce și mai mult oferta globală de petrol, în condițiile în care Riadul este cel mai mare exportator de petrol al lumii.



Pe de altă parte, în cadrul unei audieri în Congresul american, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dezvăluit că operațunile militare din Orientul Mijlociu au costat, până acum, 37,5 miliarde de dolari. Acesta a solicitat încă 87 de miliarde de dolari, pentru Departamentul Apărării. 67 de miliarde de dolari ar urma să fie alocate operațiunilor desfășurate în Orientul Mijlociu.