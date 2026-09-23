Donald Trump a dat asigurări de la tribuna ONU că un acord între Rusia și Ucraina va veni mai devreme decât se crede. La întrevederea cu Volodimir Zelenski, președintele american s-a arătat convins că Vladimir Putin vrea la rândul lui oprirea războiului.

Asta în ciuda faptului că orașele ucrainene sunt lovite aproape în fiecare noapte de rachetele și dronele Moscovei.

Liderul de la Kiev a pledat pentru încheierea unui acord de pace până la sosirea iernii, când e de așteptat ca Rusia să-și întețească atacurile asupra infrastructurii energetice. La rândul său, președintele Emmanuel Macron a declarat că Ucraina trebuie ajutată să se apere.

La întrevederea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a insistat că un acord de pace în Ucraina e la îndemână.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că vom ajunge la un acord. Nu vreau să dezvălui conținutul. Am discutat mult despre o înțelegere, inclusiv cu președintele Puțin și cred că se vă întâmpla ceva important”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Sper că vom pune capăt acestui război, iar președintele Trump ne va ajuta să-l încheiem. Și cred că trebuie să facem acest lucru cât mai repede posibil, înainte de venirea iernii”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Neapărat înainte de iarnă”.

Președintele american a părut convins că Vladimir Putin este gata să pună capăt războiului.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Putin e dispus să participe la discuții. Își dorește să vadă războiul încheiat. Cred că amândoi vor să vadă sfârșitul războiului. A venit timpul”.

Tot în marja Adunării Generale a ONU, Donald Trump a participat și la ceremonia de semnare a acordului de securitate care prevede consolidarea prezenței militare americane în Groenlanda. În virtutea acestei înțelegeri, Statele Unite vor deschide două baze militare noi, în sudul și estul teritoriului arctic.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Acest acord este extraordinar pentru Europa, pentru Statele Unite, pentru toată lumea și pentru Groenlanda. Va fi ceva incredibil”.

Jans-Frederik Nielson,prim-ministru Groenlanda: „Acest acord este unul istoric și este despre asumarea unei responsabilități comune pentru acest obiectiv: o Americă sigură, o Groenlandă sigură, bazate pe respect reciproc și pe o regiune arctică pașnică. Acesta este un acord din care toată lumea are de câștigat”.

Acordul interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene și NATO - vizate fiind Rusia și China - să exercite vreun control în sectoare strategice din Groenlanda. Documentul specifică, de asemenea, că prevederile rămân valabile și dacă insula își declară independența de regatul danez, caz în care va rămâne membră a Alianței Nord-Atlantice, scrie stirileprotv.ro.