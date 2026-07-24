Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu crede că China sau Rusia „participă” la conflictul în desfășurare cu Iranul, însă a avertizat că, dacă s-ar implica, „ar fi foarte rău pentru ele”, potrivit Reuters.

„Președintele Xi mi-a spus, la recenta noastră întâlnire de la Beijing, că nu va furniza și nu va vinde, în nicio circumstanță, arme Republicii Islamice Iran. Iar această promisiune se aplică și companiilor chineze”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Trump a afirmat că și președintele rus Vladimir Putin i-a transmis că Rusia nu va vinde arme Iranului și a spus că este convins că nici Moscova, nici Beijingul nu sunt implicate în conflict.

„Dacă s-ar implica, ar fi foarte rău pentru ele. Cu siguranță nu ar fi în interesul lor”, a scris liderul american.

Statele Unite și Iranul sunt în război de când SUA și Israelul au lansat, în februarie, atacuri în urma cărora au fost uciși oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem al țării.

Patru surse familiarizate cu informațiile serviciilor americane de informații au declarat pentru Reuters că atacurile iraniene asupra unor ținte ale CIA din regiunea Golfului, la începutul conflictului, au determinat autoritățile americane să investigheze dacă Rusia a sprijinit Iranul cu informații privind țintele sau cu tehnologie pentru drone.

Kremlinul a refuzat joi să comenteze informațiile apărute în acest sens. De asemenea, Statele Unite au sancționat în trecut persoane și companii din Rusia și China acuzate că au ajutat Iranul să achiziționeze armament, scrie hotnews.ro.