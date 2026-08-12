Donald Trump a confirmat informația publicată de presa americană cum că a plecat de la summitul din Ankara cu un avion secret. A fost mutat dintr-un aparat de zbor în altul în secret, într-un container de aprovizionare. Acum presa americană se întreabă cât de mare a fost pericolul pentru ceilalți oficiali și pentru jurnaliștii care au călătorit cu avionul în care se presupunea că se află și Donald Trump.

Donald Trump a recunoscut că a schimbat în secret avionul atunci când a plecat de la summitul NATO din iulie, de la Ankara.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Eu mă bazez pe recomandările Secret Service și ale armatei. Ei au vrut să călătoresc cu un alt avion. Iar eu fac ce-mi spun ei.

- De ce au vrut să faceți asta?

- Presupun că exista o amenințare. Nu am întrebat prea multe despre asta. Primesc foarte multe amenințări.”



Jurnaliștii CNN au analizat fotografiile și înregistrările video de pe aeroport dinainte și din timpul plecării președintelui. Trump a urcat la bordul Air Force One, ca și cum nimic nu era în neregulă. Apoi, - potrivit jurnaliștilor americani - ar fi fost scos din avion la bordul unui container de aprovizionare, care era atașat la aeronava prezidențială.



În imagini poate fi zărit un bărbat în costum în timp ce urcă în cabina camionului de transport. Apoi coboară și urcă într-un avion militar american. În tot acest timp, jurnaliștii îmbarcați la bordul avionului prezidențial primeau indicații stricte să coboare storurile hublourilor.



Cele două avioane au decolat apoi unul după celălalt, iar la trecerea în spațiul aerian al României, avionul prezidențial s-a identificat drept Air Force One, deși nu-l transporta pe președinte.



Kevin LIPTAK, CORESPONDENT CNN: „Avionul mai mic, cel în care se află efectiv Trump, nu apare pe platformele publice de monitorizare a zborurilor. Însă imagini publicate pe YouTube îl arată aterizând la baza Mildenhall aproximativ în același timp cu avionul mai mare. Nu știm exact cum a fost transferat Trump din avionul mai mic în cel mare. Însă jurnaliștii au coborât din avion la aproximativ 20 de minute după aterizare, timp mai mult decât suficient pentru ca președintele Trump să se urce din nou la bord fără să fie observat.”



După aterizarea la baza aeriană Mildenhall, din Marea Britanie, Trump a coborât din aparatul de zbor și a urcat în noul avion prezidențial, donat de qatarezi, și recent renovat, cu care sosise la Ankara.



Când a venit să discute cu jurnaliștii, aceștia au fost curioși să afle de ce au primit instrucțiuni să nu ridice storurile.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Pentru că este probabil un zbor periculos din cauza mizerabililor cu care trebuie să avem de-a face. Dar dacă eu merg, mergeți și voi, nu-i așa? Poate că într-o zi veți dori să vă schimbați meseria.”



Potrivit Wall Street Journal, Israelul ar fi informat Statele Unite cu privire la o amenințare credibilă privind un atac cu o rachetă portabilă de tip sol-aer împotriva avionului prezidențial.



Oficiali americani de rang înalt - inclusiv secretarul de Stat american Marco Rubio - au rămas la bordul Air Force One, alături de 12 jurnaliști.



„De ce era prea periculos pentru dumneavoastră să zburați cu Air Force One, dar nu și pentru ceilalți?”



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Nu știu. De fapt, cred că avionul cu care am zburat era expus unui risc mai mare.”



JB PRITZKER, GUVERNATOR DEMOCRAT ILLINOIS: „Nu este prima dată când un președinte american este vizat de măsuri de precauție excepționale. Totuși, secretul cu care a fost înconjurată această operațiune este neobișnuit.”