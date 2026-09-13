Președintele american Donald Trump a provocat noi controverse, în timpul unei vizite oficiale în Irlanda. De data aceasta, liderul de la Casa Albă s-a pronunțat în favoarea reunificării Irlandei, un subiect extrem de sensibil atât la Dublin, cât și la Londra. Trump spune că ar fi „fantastică” unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda și că, în opinia sa, acest lucru se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. A recunoscut însă că Marea Britanie va avea un cuvânt de spus în această chestiune.

În Irlanda pentru o vizită de două zile, președintele american Donald Trump nu a ratat ocazia să provoace noi controverse. De data aceasta, a vorbit despre reunificarea Irlandei și unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Nu vreau să creez probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea să văd Irlanda reunificată. Am prieteni de ambele părți, oameni extraordinari. Sunt irlandezi. Nu ar putea să fie oameni răi, nu-i așa? Mi-ar plăcea să văd Irlanda reunificată. Cred că, dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi un mare motiv de mândrie pentru toată lumea. În cele din urmă, se va întâmpla.”

Declarațiile lui Trump au stârnit reacții critice la Londra și în rândul unioniștilor din Irlanda de Nord. Guvernul britanic spune că, în prezent, nu există suficient sprijin pentru organizarea unui referendum privind reunificarea. Vizita președintelui american a fost însoțită și de proteste în Republica Irlanda. Manifestanții au denunțat politicile lui Trump și prezența acestuia în țară.

„Nu-l vrem aici. Respectăm întotdeauna funcția de președinte al Statelor Unite, dar nu și pe acest președinte.”

Autoritățile irlandeze au luat măsuri stricte de securitate în timpul vizitei, iar protestatarii au fost ținuți la distanță de programul oficial al președintelui american.

Barry LENIHAN, ANALIST POLITIC: „Când vine vorba despre Donald Trump, orice este posibil. Din perspectiva guvernului irlandez și a oficialilor irlandezi, este important să nu existe niciun conflict între partea irlandeză și cea americană.”

Declarațiile lui Trump ating un subiect extrem de sensibil. Irlanda de Nord face parte din Regatul Unit, în timp ce Republica Irlanda este un stat independent. Separarea a stat la baza unor decenii de violențe între naționaliștii care susțin reunificarea Irlandei și unioniștii, în majoritate protestanți, care vor ca Irlanda de Nord să rămână în Regatul Unit. Acordul de pace din 1998 prevede că statutul Irlandei de Nord poate fi schimbat doar dacă majoritatea populației votează pentru reunificare.