Noua purtătoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, Katie Zacharia, a fost concediată vineri, după mai puțin de o săptămână de la preluarea funcției, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de The New York Times. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Fox News că Zacharia „se retrage din funcție”.

Nici Casa Albă, nici Katie Zacharia nu au răspuns solicitărilor de comentarii, relatează publicațiile americane.

Trump le-a spus însă anterior reporterilor că a încurajat-o pe Zacharia să se „mai gândească” dacă vrea să ocupe această funcție.

„Sincer, dacă aș fi în locul tău, m-aș mai gândi”, le-a relatat el jurnaliștilor că i-a spus purtătoarei sale de cuvânt.

Președintele a adăugat: „Katie, chiar ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta”.

„Știți, a fost tratată foarte dur. Și este o persoană de treabă”, a spus Trump despre Zacharia, acuzând presa că s-a purtat „foarte urât” cu ea, potrivit CNBC.

Președintele a afirmat că până și Sean Hannity, prezentatorul Fox News și susținător al administrației sale, a fost „puțin cam dur” cu Zacharia în timpul apariției acesteia în emisiunea lui, joi seară.

Întrebat dacă o va menține în funcție, Trump a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

Zacharia a avut un debut dificil, susținând marți prima și ultima sa conferință de presă în calitate de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ulterior, presa a publicat numeroase articole în care calificările sale juridice erau puse sub semnul întrebării, în condițiile în care nu a promovat examenul de barou necesar pentru a profesa în Statele Unite. Președintele Trump o descrisese drept „avocată”.

Ea a recunoscut joi seară la Fox News că a picat examenul de barou, transmite Hotnews.ro.