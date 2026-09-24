Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami, în timp ce Washingtonul încearcă să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, relatează AFP.

Elena Pozdîrcă
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„Pentru a soluționa problemele, trebuie să te întâlnești cu oamenii cu care ești în dezacord sau cu care ai putea avea divergențe. Din acest motiv, l-am invitat pe președintele Putin la G20”, a declarat Rubio presei, scrie Agerpres.

„Considerăm că aceasta este o ocazie pentru el să discute nu doar cu președintele (Trump), ci și cu alți lideri mondiali”, a adăugat șeful diplomației americane, exprimându-și speranța că liderul de la Kremlin va accepta invitația.

Rubio cere un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina

Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept „platformă” pentru un acord mai amplu.

„Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ambele părți au spus că sunt interesate”, a menționat secretarul de stat al SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu „inutil”.

Zelenski: Războiul trebuie să se încheie înainte de iarnă

Kievul și Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, a afirmat Zelenski după o întâlnire avută marți cu Trump în marja Adunării Generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat „măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației”, scrie știrileprotv.ro.

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