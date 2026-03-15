Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, deși această țară și-ar fi arătat disponibilitatea de a face acest pas. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru NBC News, transmite digi24.ro.

Într-un interviu telefonic de aproape 30 de minute acordat sâmbătă NBC News, liderul de la Casa Albă a spus că lucrează împreună cu alte ţări la un plan de securizare a Strâmtorii Ormuz, pe fondul creşterii preţurilor globale la petrol, şi a respins îngrijorările americanilor cu privire la creşterea preţurilor la benzină.

Preşedintele a pus, de asemenea, la îndoială faptul că noul lider suprem al Iranului „mai este în viaţă”, potrivit News.ro.

Trump a mărturisit că a fost „surprins” de faptul că Iranul a decis să atace alte ţări din Orientul Mijlociu ca răspuns la operaţiunea americano-israeliană.

El a mai spus că atacurile SUA asupra Insulei Kharg de sâmbătă au „distrus complet” cea mai mare parte a insulei.

„Dar s-ar putea să o mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracţiei”, a adăugat el.

Trump a spus că nu este dispus să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul în această etapă.

„Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu vreau să îl închei pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni”, a susţinut el, adăugând că aceşti termeni vor trebui să fie „foarte solizi”.

Când a fost întrebat care ar fi condiţiile unui potenţial acord pentru a pune capăt războiului, preşedintele a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”. Însă a fost de acord că un angajament din partea Iranului de a renunţa complet la orice ambiţii nucleare ar face parte din acesta.

Comentariile lui Trump vin după ce Reuters a relatat, pe surse, că administraţia Trump nu ia în calcul eforturi de a desfăşura negocieri pentru a pune capăt războiului.

Trump a schiţat, de asemenea, o perspectivă a modului în care ar putea arăta restul operaţiunii militare americane în Iran.

Preşedintele a declarat că „singura putere pe care o au iranienii şi este o putere care poate fi neutralizată relativ rapid - este aceea de a lansa o mină sau de a trage cu o rachetă cu rază relativ scurtă de acţiune. Dar când vom termina cu zona de coastă, nici acea putere nu o vor mai avea”, a dat el asigurări.

El a adăugat: „Le-am distrus majoritatea rachetelor. Le-am distrus majoritatea dronelor. Le-am distrus, în mare parte, capacitatea de producţie a rachetelor şi dronelor. În două zile, (ţara) va fi complet decimată”.

Ieri, publicația israeliană Haaretz a anunțat că Israel și Liban urmează să desfășoare negocieri directe în zilele următoare, primele de la începutul războiului din Iran.

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, va fi implicat în discuțiile care vor avea loc la Paris sau în Cipru, a scris Haaretz, citând două surse familiarizate cu subiectul.

Delegația israeliană va fi condusă de către Ron Dermer, un apropiat al premierului Benjamin Netanyahu.

Se așteaptă ca negocierile să se concentreze pe încetarea ostilităților în Liban și pe dezarmarea grupării șiite pro-iraniene Hezbollah.

Hezbollah a atacat Israelul pe 2 martie afirmând că este vorba de represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Ulterior, Israel a lansat o campanie intensă de bombardamente împotriva grupării libaneze, în care au fost ucise peste 770 de persoane și care a determinat sute de mii de persoane să-și abandoneze casele.

Pe 9 martie, președintele Libanului, Joseph Aoun, a acuzat Hezbollahul pro-iranian că vrea „să provoace prăbușirea Libanului” și a propus „negocieri directe” cu Israelul.

Citeste si : Primele negocieri în conflictul din Orientul Mijlociu. Discuțiile vor fi mediate de ginerele lui Trump