După un lac, o strâmtoare şi un golf, Donald Trump a sugerat duminică redenumirea unui stat american: New Mexico ar deveni „New America”, o propunere exagerată percepută mai ales ca o manevră de distragere a atenţiei de la subiectele nepopulare.

„Mulţi oameni au sugerat să se schimbe numele statului New Mexico (...) în NEW AMERICA. Este mult mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potenţial incredibil. Uau, îmi place la nebunie!!!”, a scris preşedintele republican pe Truth Social, referindu-se la acest stat din sudul Statelor Unite, scrie știrileprotv.ro.

Propunerea sa, care a fost respinsă imediat de guvernatoarea statului, vine la câteva zile după ce Trump a semnat un decret prin care lacul Ontario (din nord-est) urma să fie redenumit „Lake America”, în plin război comercial cu vecina Canada.

Casa Albă a republicat o imagine provenită de pe contul lui Donald Trump de pe Truth Social, în care se vede că partea „Mexico” din denumirea statului a fost tăiat şi înlocuit cu „America”. Potrivit presei americane, această idee îşi are originea într-o farsă de pe internet.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru canalul Fox News că acest nume „nu este supus dezbaterii; este al nostru de mult înainte de înfiinţarea Statelor Unite”. Ea a adăugat că preşedintele încearcă să „distragă atenţia americanilor” de la probleme precum creşterea vertiginoasă a preţurilor la benzină.

Trump vrea ca Strâmtoarea Ormuz să se numească Strâmtoarea Trump

Săptămâna trecută, Donald Trump a propus redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”, un punct strategic de trecere şi de tensiune în războiul declanşat în februarie de Statele Unite şi aliatul lor, Israel, împotriva Iranului. De asemenea, în ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat, el a redenumit unilateral Golful Mexicului în „Golful Americii”, o decizie contestată de Mexic.

Canada a respins, de asemenea, iniţiativa de a redenumi Lacul Ontario, situat la graniţa celor două ţări. Această obsesie pentru denumiri este percepută de observatori şi detractori ca o încercare de a distrage atenţia.

Popularitatea lui Donald Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere severă în noiembrie, la alegerile care vor decide controlul asupra Congresului – care până acum a avut o majoritate conservatoare.

Un influencer de extremă dreapta, Matt Walsh, vede în acest lucru chiar un „cadou” pentru stânga, în timp ce „provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă la acuzaţia că nu şi-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor de rând”.