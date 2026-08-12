Două drone tip Gerbera au fost distruse ieri de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine (circa 165 de kilometri) de Constanța, în zona exploatării Neptun Deep, a anunțat ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptun Deep, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari la bord, s-a deplasat în zonă, a scris ministrul interimar al Apărării din țara vecină, Radu Miruță, într-un mesaj pe Facebook.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin”, a mai precizat oficialul român.

Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.

Ministerul român al Apărării: Dronele au fost semnalate de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă

Ministerul Apărării din România transmite că sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată.

În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord. Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, scrie digi24.ro