Două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale Bulgariei, în apropiere de orașul Byala. Una dintre nave a fost grav avariată și s-a scufundat, iar pe cealaltă a izbucnit un incendiu. Membrii echipajului au fost evacuați și salvați de un feribot bulgăresc.

Potrivit BTV, atacul a avut loc în Marea Neagră, la aproximativ 70-80 de mile marine de orașul Byala. Navele vizate sunt ALFA WATAN, sub pavilionul statului Togo, și ABLE, care navighează sub pavilionul Palau.

În urma atacului, ALFA WATAN a suferit avarii grave și s-a scufundat. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații complete despre soarta echipajului acestei nave.

La bordul celei de-a doua nave, ABLE, a izbucnit un incendiu. Cei 18 membri ai echipajului au abandonat vasul și au fost preluați de feribotul bulgăresc DIOSCURIA, care a fost redirecționat către locul incidentului. Printre persoanele salvate sunt și răniți, care au primit primul ajutor la bord.

Răniții urmează să fie transportați la Spitalul Naval din Varna. Autoritățile bulgare investighează atacul și încearcă să stabilească de unde au venit dronele.

Premierul bulgar Rumen Radev a convocat o ședință de urgență cu reprezentanții Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor și serviciilor de securitate.