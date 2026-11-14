Două petroliere au explodat și au fost cuprinse de flăcări în strâmtoarea Ormuz, după ce ar fi lovit mine navale în timp ce încercau să traverseze zona fără autorizația Iranului. Anunțul a fost făcut sâmbătă de Gardienii Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, în contextul confruntărilor dintre Teheran și Washington.

Potrivit unui comunicat publicat pe Telegram, cele două nave și-ar fi dezactivat sistemele radar și de poziționare și ar fi încercat să traverseze în secret strâmtoarea, folosind o rută neautorizată.

„Două petroliere care își dezactivaseră sistemele radar și de poziționare și încercau în secret să traverseze strâmtoarea Ormuz pe o rută neautorizată au explodat și au luat foc după ce au lovit o mină navală în timpul nopții”, au transmis Gardienii Revoluției.

Iranul revendică controlul asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume

Incidentul are loc în plin conflict între Iran și Statele Unite, după atacurile israeliano-americane asupra teritoriului iranian, declanșate la sfârșitul lunii februarie.

Teheranul revendică controlul asupra strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică prin care tranzita, înainte de război, aproximativ o cincime din hidrocarburile transportate la nivel mondial.

Autoritățile iraniene au atacat în repetate rânduri nave care au încercat să traverseze zona fără aprobarea lor. În replică, Statele Unite au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene și escortează petrolierele de-a lungul coastelor Omanului.

Noi explozii și incendii raportate în ultimele săptămâni

În ultimele săptămâni, forțele iraniene au anunțat mai multe incidente în care nave ar fi luat foc sau ar fi explodat după ce au lovit mine în strâmtoarea Ormuz. Washingtonul susține însă că a îndepărtat în mare parte minele de pe această rută maritimă.

Vineri, Gardienii Revoluției au publicat imagini preluate de presa de stat, despre care afirmă că surprind o navă care transporta gaze naturale și care ar fi luat foc după ce a lovit o mină în zona de la sud de strâmtoare.

Totodată, în noaptea de joi spre vineri, armata iraniană a susținut că a atacat un sistem american de radar pentru avertizare timpurie, amplasat în Bahrain. Nici autoritățile de la Manama, nici cele de la Washington nu au confirmat informația.

Deocamdată, informațiile privind cele două petroliere și circumstanțele exploziilor provin din comunicatul Gardienilor Revoluției, transmite News.ro.