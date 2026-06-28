Două rafinării de petrol din Rusia au fost atacate, noaptea trecută, în cadrul unui nou val de lovituri ucrainene cu rază lungă de acțiune. Una dintre ținte a fost un obiectiv petrolier din regiunea Krasnodar, unde autoritățile ruse au confirmat izbucnirea unui incendiu și avarii la infrastructura energetică. Potrivit oficialilor locali, au fost avariate o conductă de gaz și o linie de înaltă tensiune. În aceeași noapte, Rusia a lansat un nou atac combinat cu rachete și drone asupra Kievului și regiunii Zaporojie.

Flăcările au cuprins instalațiile rafinăriei Slavianski din regiunea Krasnodar, iar deasupra complexului industrial s-a ridicat un nor dens de fum. Autoritățile ruse spun că incendiul a izbucnit după un atac cu drone care a vizat orașul Slaviansk-pe-Kuban.

Potrivit guvernatorului regional, au fost avariate o conductă de gaz și o linie de înaltă tensiune, iar fragmentele dronelor au provocat pagube și la mai multe locuințe din apropiere.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cursul nopții, au fost lovite două rafinării de petrol de pe teritoriul Rusiei: cea din Slaviansk-pe-Kuban, aflată la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, și o alta din regiunea Iaroslavl, la circa 700 de kilometri de granița ucraineană. Potrivit Kievului, atacurile au vizat reducerea resurselor care alimentează mașina de război a Rusiei. În același timp, Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. La Kiev, mai multe explozii au răsunat în timpul nopții, după ce armata rusă a atacat capitala cu rachete și drone. Resturi ale proiectilelor interceptate au provocat incendii în cartierul Darnîțkîi, iar cel puțin două persoane au fost rănite.

Lovituri au fost și în regiunea Zaporojie, unde o bombă aeriană ghidată a lovit un cartier rezidențial. Trei oameni, printre care un copil, au fost răniți, iar mai multe clădiri au fost avariate.