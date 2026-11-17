Trenurile s-au ciocnit în apropiere de gara centrală din Praga în această dimineață la ora locală 7.00. Zeci de persoane au fost rănite, însă majoritatea au răni minore, au declarat pompierii citați de Radio Prague International.

Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri din Praga, Miroslav Řezáč, a descris coliziunea ca fiind una fără consecinţe devastatoare, în ciuda numărului mare de persoane rănite.

Ambele trenuri circulau cu o viteză relativ redusă, iar coliziunea nu a fost descrisă de pompieri ca fiind una devastatoare. Cauza coliziunii nu a fost încă stabilită.

Serviciile de urgență au trimis mai multe echipaje la fața locului, pompierii intervenind în baza unui nivel de alertă de gradul doi și concentrându-se pe triajul pasagerilor răniți, potrivit publicației specializate pe traficul feroviar Rail Market.

Inițial, poliția a raportat mai multe persoane rănite, estimând ulterior numărul acestora la câteva zeci. Serviciile de urgență medicală din Praga au precizat că mai multe persoane au suferit răni grave și au fost transportate la spitale din oraș.

Traficul feroviar, afectat în urma accidentului

Accidentul a afectat semnificativ serviciile feroviare prin Gara Centrală din Praga, iar restricțiile sunt așteptate să continue timp de câteva ore.

Mai multe trenuri își încheie sau își încep călătoria în stațiile Praha-Vysočany și Praha-Libeň, în loc de Gara Centrală din Praga, în timp ce unele curse sunt redirecționate prin Praha-Holešovice. Se estimează că perturbările vor afecta zeci de legături.

Operatorul feroviar național ceh, České dráhy (ČD), a precizat că pasagerii pot utiliza, ca alternativă, anumite mijloace de transport public din Praga, informează hotnews.ro.