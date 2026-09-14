Droguri în valoare de 1,8 milioane de euro au fost descoperite de autoritățile italiene într-un TIR condus de un șofer român. Bărbatul făcea parte dintr-o rețea de traficanți care transporta astfel stupefiantele, scrie presa din peninsulă. Depozitul central al rețelei era amenajat în pivnița unui pensionar.

Polițiștii din Italia au găsit într-o mașină condusă de un român aproximativ 200 de kilograme de droguri. Totodată, TIR-ul cu care se transporta marfa avea numere de România.

Potrivit presei din Italia, doi români ar fi implicați într-o rețea de trafic de droguri coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu. În urma verificărilor făcute de către polițiști, au fost găsite alte sute de kilograme de droguri ascunse în pivnița unui bătrân, care ar fi spus că el știa că în sacii respectivi se află cacao.

În acest caz, mai mult de 10 persoane sunt cercetate, iar polițiștii au confiscat aproximativ 500 de kilograme de droguri în valoare de 1,8 milioane de euro, scrie digi24.ro.