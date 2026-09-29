Drona care s-a prăbușit pe un teren agricol din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, avea încărcătură explozivă, care s-a detonat în momentul impactului cu solul, a anunțat marți seară Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat de presă. La fața locului a fost găsit și un crater, iar fragmentele dronei au fost ridicate de SRI.

„Din evaluările tehnice realizate la fața locului, s-a constatat că drona a avut încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

„Fragmentele de dronă au fost ridicate de echipa specializată a Serviciului Român de Informații pentru evaluări suplimentare”, se mai precizează în comunicat.

Anterior, Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în dimineața zilei de marți, a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, județul Brăila, incidentul fiind semnalat autorităților în cursul nopții, prin apel la 112, de către un cetățean, transmite hotnews.