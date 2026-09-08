O dronă a fost detectată marți după amiaza în zona Moldovei, după ce a survolat inițial și traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. MApN a anunțat că radarele sale au detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Roman, iar două avioane de luptă F-18 au fost ridicate să monitorizeze situația. Autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert în judeţele Iaşi, Botoșani, Suceava, Neamț şi Vaslui.

Drona a survolat mai întâi Republica Moldova. Anunțul Armatei de la Chișinău

UPDATE 17:30 Înainte de a ajunge în România, drona a survolat spațiul aerian din Republica Moldova, au anunțat autoritățile de la Chișinău. Este vorba despre o dronă rusească de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, conform autorităților de la Chișinău.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată la ora 16:20, venind din direcția Ucrainei.

Datele preliminare arată că aparatul de zbor, identificat drept unul de tip Shahed, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Slavianorebca din Ucraina și s-a îndreptat spre Bender, traversând regiunea transnistreană.

Ulterior, drona și-a continuat deplasarea spre centrul Republicii Moldova. La ora 16:32, aceasta zbura în direcția municipiului Chișinău, iar patru minute mai târziu a fost localizată în zona localității Bălănești, de unde s-a îndreptat spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, și și-a continuat deplasarea spre Golăiești, județul Iași, România.

În timpul incidentului, la ora 16:30, autoritățile au restricționat temporar spațiul aerian din zona centrală a statului, pentru asigurarea siguranței zborurilor. Restricțiile au fost ridicate după ce drona a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău anunță că monitorizarea spațiului aerian continuă, în cooperare cu partenerii, pentru asigurarea siguranței populației.

MApN: Țintă aeriană, la nord de Roman

UPDATE 17:25 – „Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman”, a anunțat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației”, transmite Armata.

Prefectul de Vaslui: „O dronă neidentificată”

„A fost văzută o dronă neidentificată în spațiul aerian între Iași și nordul județului Vaslui”, a spus pentru HotNews prefectul de Vaslui.

Este primul mesaj RO-Alert primit de locuitorii județelor Vaslui și Iași care vizează pericolul căderii unor drone.

Mesajul Ro-Alert

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit de locuitori din județele Vaslui și Iași.

Durata estimativă a alertei este de 90 de minute.

Zborurile au fost suspendate pe Aerportul Iași

În urma mesajului RO-ALERT, Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, măsura fiind confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră, scrie publicația locală Ziarul de Iași.

UPDATE 17:40 Zborurile pe Aeroportul Iași au fost reluate.

Prefectul de Vaslui: O dronă neidentificată a fost observată la limita județelor Iași și Vaslui

„A fost o comunicare între forțele armate și IGSU. A fost văzută o dronă neidentificată în spațiul aerian între Iași și nordul județului Vaslui.

Populația să își păstreze calmul și să urmeze indicațiile din mesajul ROAlert. Momentan, așteptăm vești de la cei de la MAPN”, a declarat, pentru HotNews, prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban.

În 1 septembrie, o dronă a fost găsită pe un câmp din sudul județului Vaslui. Descoperirea a fost făcută atunci de un cioban. Acesta a intervenit asupra dronei care „țiuia”, până la sosirea echipajelor de intervenție.

„Eram cu oile. A venit o mașină albă drept acolo unde era drona căzută. N-am știut ce-i. Au coborât două persoane, au stat acolo vreo juma de oră. Eu am coborât cu oile, prin miriște. Când m-am apropiat, am văzut ceva negru. Am văzut aripile de vreun metru, îmi zic: dronă, n-am văzut în viața mea. L-am sunat pe băiatul ăsta, să vină sa vadă ce-i asta. Ținuia, se aprindeau becuri. Ce să facem? Am scos rotundul și firele și s-a oprit”, a declarat ciobanul.

O drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Anterior, o dronă de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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