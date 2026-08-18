În Ungaria, autoritățile au deschis o ecluză pentru a mări debitul Dunării dintr-un braț secundar al fluviului. Tot efortul pentru salvarea centralei nucleare de la Paks, afectată de nivelul extrem de scăzut al apei. În același timp, două barje sunt scufundate controlat în apropierea centralei pentru a forma un prag temporar și a ridica nivelul apei în zona sistemului de răcire. În Bulgaria, Dunărea continuă să scadă în apropierea centralei nucleare de la Kozlodui, iar o nouă reducere a nivelului ar putea forța reducerea producției.

Noi imagini surprinse din avion arată amploarea secetei de pe Dunăre. Apele din fluviu s-au retras atât de mult, încât bancuri uriașe de nisip și porțiuni întinse ale albiei au rămas descoperite.



Cea mai complexă intervenție are loc în Ungaria, unde autoritățile încearcă să mențină apa la nivelul necesar pentru răcirea centralei nucleare de la Paks. De ieri, prin ecluza Tassi sunt dirijați în fluviul princial al Dunării aproximativ 20 de metri cubi de apă pe secundă din brațul secundar. Măsura a ridicat nivelul fluviului cu aproximativ doi centimetri. În același timp, la Paks, două barje de aproximativ 80 de metri sunt pregătite pentru scufundarea controlată.

„Sunt foarte mulți scafandri industriali și inspectori tehnici. Imediat vă vom arăta cum a început verificarea stării ambelor barje.”

Apa este pompată în interiorul lor, astfel încât acestea să se așeze pe fundul Dunării și să formeze un prag temporar. Scopul este să ridice nivelul apei în dreptul centralei și să evite oprirea unei alte turbine. În paralel, Ungaria construiește un prag permanent în albia Dunării, între centrala de la Paks și localitatea din apropiere. Pentru prima etapă sunt folosiți 35 de mii de metri cubi de rocă, iar cantitatea urmează să ajungă la 110 mii de metri cubi. În aceste condiții, timpul este esențial.

Rita KONYA, REPORTER EURONEWS: „Marți și miercuri vor fi zile critice, deoarece până atunci este așteptată o nouă scădere a nivelului apei din fluviu cu 14-15 centimetri.”

O eventuală ameliorare este așteptată abia spre sfârșitul săptămânii, când ploile din bazinul austriac al Dunării ar putea crește din nou debitul fluviului.

În Bulgaria, nivelul Dunării a mai scăzut ușor în ultimele 24 de ore, iar autoritățile descriu situația hidrologică drept dificilă. La Ruse, nivelul măsurat în această dimineață era de aproximativ minus 124 de centimetri față de cota de referință. Apa scăzută afectează în continuare navigația, iar în unele zone au apărut suprafețe de albie, care până acum erau ascunse.