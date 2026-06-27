BBC oprește emisia postului Radio 4 pe unde lungi, punând capăt unei tehnologii folosite timp de aproape un secol. Este primul pas din planul BBC de a reduce treptat costisitoarele transmisii radio și TV prin rețelele terestre, notează The Economist.

În 1934, BBC a pus în funcțiune, lângă Droitwich, cel mai puternic emițător radio al său. Două catarge din oțel, înalte de 213 metri, cele mai înalte structuri din țară la acel moment, au transmis, până astăzi, astăzi emisiuni pe unde lungi în întreaga Britanie și în mare parte din Europa, scrie hotnews.ro

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, prin aceste emițătoare erau difuzate mesaje aparent lipsite de sens, precum „Iepurele intră în vizuină („The rabbit is going down his hole”)”, care erau descifrate de Rezistența franceză. În ultimele decenii, ele au transmis și expresii enigmatice înțelese doar de fanii cricketului care ascultau emisiunea „Test Match Special”.

Instituția invocă costurile ridicate de întreținere a unei tehnologii depășite. Emițătorul de la Droitwich funcționează cu două valve din ceramică și metal, înalte de aproape doi metri, care nu mai sunt fabricate.

Susținătorii undelor lungi spun însă că tehnologia nu este depășită. Ei afirmă că submarinele nucleare britanice ascultă emisiunea „Today”, difuzată pe unde lungi, pentru a verifica dacă Marea Britanie nu a fost distrusă într-un atac nuclear. Deși pare o legendă urbană, istoricul militar James Jinks spune că acest lucru este real. Totuși, Marina Regală dispune în prezent și de alte metode pentru a monitoriza situația din țară.

Un alt argument invocat de susținători este importanța buletinului meteo pentru navigatori („shipping forecast”). Însă și aici tehnologia modernă a preluat rolul principal. Mike Roach, reprezentant al Federației Naționale a Organizațiilor Pescarilor, spune că ambarcațiunile primesc acum informații mult mai detaliate prin radio VHF (foarte înaltă frecvență) sau prin satelit.

Un argument mai dificil de combătut pentru BBC este faptul că undele lungi ajung și în zonele izolate, unde accesul la internet este limitat. În viitor, însă, locuitorii acestor regiuni vor trebui, cel mai probabil, să se bazeze pe internet pentru a asculta posturile de radio.

Următorul pas

Catargele de emisie din Marea Britanie, inclusiv cele de la Droitwich, au fost vândute în 1997 pentru a finanța trecerea la televiziunea digitală. În prezent, ele sunt administrate de compania privată Arqiva, iar posturile de radio și televiziune închiriază capacitatea de transmisie. Menținerea unei rețele naționale de emisie radio și TV devine tot mai greu de justificat din punct de vedere financiar, în condițiile în care tot mai mulți oameni aleg serviciile de streaming. Potrivit firmei de analiză Enders Analysis, BBC cheltuiește aproximativ 300 de milioane de lire sterline (395 de milioane de dolari) anual pentru transmisiile TV terestre. În același timp, operatorii de telefonie mobilă sunt interesați să utilizeze spectrul radio pentru dezvoltarea rețelelor 5G.

În februarie, guvernul laburist a lansat o analiză privind viitorul transmisiunilor radio. În ceea ce privește televiziunea, BBC și ceilalți radiodifuzori ar dori să renunțe complet la emisia terestră și să transmită exclusiv prin internet începând cu 2034. Guvernul este însă îngrijorat de reacția alegătorilor mai în vârstă care nu au conexiuni broadband. Un studiu publicat în 2024 de cercetători de la universitățile din Exeter și Leeds estimează că, până în 2040, aproximativ 1,5 milioane de gospodării britanice, adică 5% din total, vor depinde în continuare de televiziunea terestră.

Pe 23 iunie, guvernul a publicat un document de consultare în care promite stabilirea unui calendar pentru renunțarea la televiziunea terestră. Executivul propune ca aceasta să aibă loc cel mai devreme în 2034 și cel mai târziu în 2044. Dacă oprirea emisiunilor pe unde lungi va trece aproape neobservată, închiderea semnalului TV pentru milioane de pensionari ar putea provoca o reacție mult mai puternică.