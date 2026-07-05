Sena devine noua atracție a verii la Paris. Mii de localnici și turiști pot face gratuit o baie în spațiile amenajate, care sunt supravegheate permanent de salvamari.

După aproape un secol în care înotul a fost interzis în Sena, fluviul s-a transformat într-o piscină în aer liber. Autoritățile franceze au redeschis 4 zone publice, unde oamenii, de la mic la mare, se pot răcori în aceste zile toride.

Emma CARMICHAEL, CORESPONDENT ASSOCIATED PRESS: „Mă aflu la Grenella, una dintre cele patru zone de scăldat deschise publicului în această vară. Având în vedere că temperatura apei este astăzi de 24 de grade Celsius și că vremea caniculară revine, înotul în Sena devine unul dintre cele mai atipice modalități pariziene de a combate căldura.”

„Este minunat, pentru că este un public foarte divers. Sunt oameni de toate felurile, iar atmosfera este cu adevărat prietenoasă.”

Zonele de scăldat sunt amplasate în apropierea primăriei, a Turnului Eiffel și în estul Parisului. Accesul este gratuit, însă programul depinde de vreme și de calitatea apei.

Emma CARMICHAEL, CORESPONDENT ASSOCIATED PRESS: „Apa este testată zilnic pentru ca înotul să se poată practica în condiții de siguranță. Vizitatorii sunt rugați să poarte veste de salvare de culoare galbenă, iar salvamarii sunt prezenți pe tot parcursul zilei.”

Redeschiderea Senei pentru înot reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte lăsate după Jocurile Olimpice de Vară, organizate la Paris în 2024. Evenimentul grandios a accelerat investițiile de miliarde de euro pentru curățarea fluviului.

Totuși, provocările rămân. Vara trecută, mai multe zile dedicate înotului au fost anulate după ploi abundente, care au afectat calitatea apei.