După mai bine de trei decenii în care a relatat despre corupția și abuzul de putere din Rusia, Novaia Gazeta a depus oficial armele. Ultimul mare ziar independent din Rusia își închide azi oficial redacția din centrul Moscovei, după noi presiuni din partea autorităților ruse. Jurnaliștii au împachetat totul, inclusiv bunurile regretatei jurnaliste Anna Politkovskaia, și au închis sediul și infrastructura tehnică a ziarului care funcționa doar online. În schimb, publicația din exil, Novaya Gazeta Europa, își va continua activitatea.

Novaia Gazeta, publicația care a sfidat Kremlinul, plătește prețul îndrăznelii sale. Ziariștii pun în cutii toate bunurile din redacția ultimului ziar independent important din Rusia. După ce li s-a blocat accesul la platforma de donații, au primit și ordin de evacuare a clădirii din centrul Moscovei, unde continuau să-și deruleze activitatea, chiar la nivel mult redus.

Serghei SOKOLOV, REDACTOR-ȘEF NOVAIA GAZETA: „Nu doar Novaia Gazeta a fost distrusă, ci întreaga societate rusă. Instituțiile publice au fost desființate. Constituția este luată în derâdere, iar drepturile și libertățile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la viață, au încetat practic să mai existe.”

De-a lungul anilor, șase dintre jurnaliștii gazetei au fost asasinați. Între aceștia se remarcă jurnalista Anna Politkovskaia, împușcată mortal în 2006, la intrarea în clădirea din Moscova unde locuia. De atunci, biroul ei a fost păstrat intact, drept muzeu, care acum trebuie desființat.

Ivor BENNETT, CORESPONDENT SKY NEWS: „După ce Kremlinul a decis să invadeze Ucraina, jurnalismul independent în Rusia a devenit practic imposibil. Au fost introduse diverse legi de cenzură menite să reducă la tăcere orice critică, ceea ce a făcut ca site-uri precum Novaia Gazeta să poată fi accesate doar din afara țării sau prin intermediul unor VPN-uri. În Rusia, nici măcar acum războiul nu poate fi numit război.”

Redacția principală a Novaia Gazeta a continuat să funcționeze chiar și după ce publicația și-a suspendat activitatea în 2022, însă cu activitatea sever redusă.

Serghei SOKOLOV, REDACTOR-ȘEF NOVAIA GAZETA: „Prin distrugerea presei, autoritățile își fac un deserviciu teribil. Întregul peisaj informațional din această țară imensă a fost complet demolat, iar oamenii nici măcar nu mai știu ce se întâmplă pe străzile învecinate. Nu mai există informație reală. Aceasta a fost înlocuită în totalitate de propagandă, care le prezintă cetățenilor o imagine a unei Rusii care nu există.”

Mulți dintre jurnaliști au părăsit Rusia odată cu începerea invaziei ruse și au lansat proiectul Novaia Gazeta Europe din exil. O parte a redacției a rămas în Moscova, publicând ocazional materiale și proiecte editoriale în limitele impuse de legislația rusă.